Szalai Ádám top 10-es a becserélt Bundesliga-játékosok listáján

Szalai Ádám is helyet kapott az elismert német szaklap, a Kicker nagy gyűjtésében. Azt vizsgálták meg a német bajnokság újrakezdése előtt, kik azok a játékosok, akiket legtöbbször cseréltek be, és legtöbbször remélték az edzők, hogy változást tudnak hozni a játékban.

Szalai ezen a top 10-es listán a nyolcadik helyre került. A Mainz, a Schalke, a Hoffenheim, a Hannover és most ismét a Mainz színeiben eddig 103-szor állították be edzői. A koronavírus-járvány előtti utolsó fordulóban (március nyolcadikán) nem játszott, február végén is becserélték a Düsseldorf elleni győztes meccsen.

Az első helyen a 41 éves Claudio Pizarro áll, 166-szor szavazott bizalmat neki az edzője, és aki még a Werder keretének a tagja. A második helyen a BL-győztes Mehmet Scholl (123) áll, a harmadik helyet Mike Hanke (122) foglalja el.

Az aktív játékosok között Szalai hamarosan az első helyre kerülhet, hiszen Pizarro hamarosan abbahagyja.