Visszavonul a spanyol válogatott legöregebb gólszerzője

Aritz Aduriz baromi sok gólja mellett arról volt híres, hogy ő volt a spanyol válogatott legöregebb gólszerzője: 2016-ban 35 évesen és 275 naposan talált be a macedón válogatott kapujába.

Aduriz most bejelentette, hogy visszavonul a profi labdarúgástól. Utolsó meccsét, ahogy eddig csapata, az Athletic Bilbao is, március 8-án a Real Valladolid otthonában játszotta. A 4-1-re megnyert meccsen időhúzó csere volt, a 89. percben Williams helyére állt be.

A csatár azt mondja, csípőműtét vár rá, az orvosok szerint minél előbb kés alá kell feküdnie. Belátta, ha majd újra lehet futballozni a járvány után, ő már nem lehet csapattársai hasznára.

Aduriz egy igazi baszk legenda. Az Athletic színeiben 172 gólt szerzett, ennél több csak a 40-es, 50-es években Telmo Zarra (333 gól) és a 70-es, 80-as években Dani (199 gól) nevéhez fűződik.

Aduriz szeretett klubján kívül a Valladolidban, a Mallorcában és a Valenciában futballozott, emiatt aztán trófeákból nincs jól eleresztve: csupán egy spanyol szuperkupát emelhetett a magasba 2015-ben. A válogatottban 13 meccsen 2 gólt szerzett. (BBC)