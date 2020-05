Véget érhet az újpesti címerbalhé

Az Újpest FC tulajdonosa, a belga Roderick Duchatelet 2017-ben megváltoztatta a hagyományos klubcímert, amivel kivívta a szurkolók haragját. Duchatelet most egy videóüzenetben mondta el, miért állt szemben az anyaklubbal, az UTE-val, és azt, hogy hajlandó visszatérni a régi címerhez.

A tulajdonos azt mondta, amikor Magyarországra érkezett, az volt a célja, hogy külföldön is eladható futballistákat neveljenek ki. Az utánpótlásért az UTE felelt, de az Duchatelet szerint a milliárd forintnyi külső támogatás ellenére képtelen volt kinevelni a nyolc év alatt NB I.-es szintű játékosokat, ezért kényszerűt légiósokat játszatni csapatában.

Az UTE-nak aztán azt az ajánlatot tették, hogy átveszik az U15, 17, 19-es korosztályt, de erre nem voltak nyitottak. Amikor az Újpest FC kiesett az NB I.-ből, Duchatelet úgy döntött, hogy saját utánpótlásképzést indítanak, és igazoltnak is látta ezt, amikor már a első szezonban jobban szerepeltek az UTE csapatainál.

„Az, hogy láthatóan is elkülönüljünk az UTE-től, a címer megváltoztatásával, nem volt jó ötlet. Ezért elnézést is szeretnék kérni a szurkolóktól. Csak azért tettük, hogy kiálljunk egy ügy mellett. Ez egy olyan furcsa helyzetet szült, hogy az Újpest FC az UTE ellen játszott" – mondta Duchatelet. Szerinte azért nincsenek is most szurkolók Újpesten, mert nincs egység.

Duchatelet egységet szeretne, úgy véli, hogy a Újpest FC és az UTE 300-300 utánpótláskorú játékosából már lenne minőségi utánpótlása a felnőtt csapatnak. Azt mondta, ajánlatot is tettek az UTE elnökének, hogy 50-50 százalékos alapon működtessék az utánpótlást, és ha egyesülnek, az UTE címerét használnák, ezután pedig a felnőtt csapat is visszatérne ahhoz.

A belga tulajdonos az UTE-elnök Őze Istvánnak is üzent, azt állította, hogy ő sosem próbált meg velük tárgyalni, és csak rombolta az újpesti futballt.