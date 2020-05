Gálázott Gulácsi csapata, öt góllal verték a Mainzot

A Frankfurt ősszel 5-1-re mosta le a Bayernt, most nem tudták megszorongatni a címvédőt. Lewandowski 27. gólját lőtte.

Gulácsi Péter és Willi Orbán csapat, az RB Leipzig kijavította a múlt heti pontvesztésüket, és 5-0-ra nyertek a Mainz otthonában a Bundesliga 27. fordulójában. A lipcseiek csatára, Timo Werner mesterhármassal vette ki a részét a kiütéses győzelemből.

A magyar válogatott kapusnak, Gulácsinak ez volt a 125. meccs a ligában, a sérüléséből felépülő Willi Orbán a kispadon kezdett, és a 60. percben cserélték be. A tavaly őszi térdséülése óta ez volt az első mérkőzése. A Mainz támadója, Szalai Ádám ezúttal nem volt ott a meccskeretben.

Ősszel az RB Leipzig 8-0-ra ütötte ki a Mainzot, a megsemmisítő vereség után Sandro Schwarz vezetőedzőt le is váltották. Akkor a lipcseiek már öt perc után vezettek, erre most a 11. percig kellett várni. Konrad Laimer húzott el a jobb szélen, a középre passzolt labdáját pedig Timo Werner tekerte a Mainz kapujába, 0-1. Wernernek ez volt a 22. gólja a bajnokságban, amely új egyéni rekord.

A 23. perciben ismét a jobb oldalon vezetett támadást a Leipzig, ezúttal Marcel Sabitzer ívelt a kapu elé, ahol Yussuf Poulsent a védők teljesen szabadon hagyták, a dán támadó pedig könnyedén fejelt a, 0-2. A gólpasszt adó Sabitzer a 37. percben maga is gólt szerzett, egy villámgyors ellentámadás végén Christopher Nkunku lövését Florian Müller először még bravúrral védte, de a kipattanó labda pont Poulsenhez került, aki viszonozta Sabitzer gólpasszát, 0-3.

A helyzetek száma alapján, Julian Nagelsmann vezetőedző csapata akár meg is ismételhette volna a 8-0-s kiütést, de a háromgólos előny után a lipcsei játékosai már könnyelműbbek lettek a mainzi kapu előtt. A második félidő elejét újra megnyomták, egy gyönyörű összjáték végén Werner a második gólját is megszerezte a meccsen, 0-4.

A 75. percben a mesterhármas is összejött Wernernek, Poulsen nagyon gyorsan végzett el egy szabadrúgást, a meglepett védőket Werner lehagyta, majd a tizenhatos vonaláról a kapuba emelte a labdát, 0-5. Az őszi meccshez hasonlóan, Werner most is három gólt szerzett, és tapad a góllövőlistát vezető, 27 gólos Robert Lewandowskira.

A győzelemmel az RB Leipzig a harmadik helyre jött föl a tabellán, három ponttal vannak elmaradva a második Borussia Dortmundtól. A 27 pontos Mainz a 15. helyen áll, négy ponttal előzik meg az osztályozós Fortuna Düsseldorfot, ám ha a Fortuna nyer az 1.FC Köln ellen, akkor csak egy pontra olvad az előnyük.