Bale bevallotta, hogy a Real-ultrák állandó fütyülése elveszi az önbizalmát

Gareth Bale értetlenségét fejezte ki amiatt, hogy a Real Madrid labdarúgócsapatának szurkolói füttyel fogadják a pályára lépését, és meccs közben is hasonlóképpen juttatják kifejezésre vele szembeni elégedetlenségüket.

Pontosabban Bale-harca. Csökönyös, pénzéhes különcnek tűnik a Real Madrid walesi sztárja, Gareth Bale, akit már alig szeret valaki Madridban, mégsem tudnak túladni rajta. Zidane edző ki is mondta: szabadulna tőle, de a Real-elnök bízik benne.

A spanyol sztárcsapat walesi szélsője a koronavírus-járvány miatti bajnoki kényszerszünetben egy MTI által szerdán szemlézett televízió-műsorban azt mondta, a kifütyülés "a klub jellegzetessége".

Bale, akivel hosszú ideje elégedetlenek a drukkerek, mert tudásához és magas fizetéséhez képest huzamos ideje az elvártnál gyengébben teljesít, úgy fogalmazott, hogy minden mérkőzésen nagy nyomás alatt futballozik.

Ha nem a legjobbadat nyújtod, reflektorfénybe kerülsz. Ha nem játszom elég jól, nyolcvanezer ember fütyül. Ez többször is megtörtént, ami nem hat jól az ember önbizalmára. Miért bántanak engem? Ezt egyáltalán nem értem.

Bale szerint ha problémái vannak egy játékosnak, okkal várja el, hogy a rajongók támogassák, azzal sarkallják jobb teljesítményre.

Esetemben azonban a fanatikusok az ellenkezőjét teszik. Csak bántanak, elveszik az önbizalmamat, és rosszabbul játszom, ami pedig még jobban felbőszíti őket. Ez a Real Madrid jellemzője. Más csapatoknál is megtörténik az ilyesmi, de a Real ebben kiemelkedik.

Bale tavaly nyáron nagyon közel volt ahhoz, hogy Kínába igazoljon, de klubja nem engedte el, így azután sorsa továbbra sem rendeződött. Bale az idei szezonban többször sérült volt, az őt nem igazán kedvelő Zinedine Zidane vezetőedző pedig többször is kihagyta a keretből, így a walesi a La Liga csonka szezonjában csupán 14 meccsen lépett pályára, és mindössze kétszer talált be. A koronavírus miatti holtszezon egyik slágertémája az ő eligazolása, elmondása szerint akár az Egyesült Államok profi focibajnokságában, az MLS-ben is szívesen játszana.

Ha Bale mégis újabb idényt húz le a Realban, akkor úgy tűnik, nem fog megszabadulni a füttyögőktől. Ugyanis Irene Lozano, a Spanyol Sporttanács elnöke szerdán azt nyilatkozta, hogy a márciusban félbeszakadt La Liga küzdelmeinek nyári zárt kapus lezárását követően ősszel már visszatérhetnek a nézők a stadionokba.