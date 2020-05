Nézők előtt ütötte ki a Zalaegerszeg a Kaposvárt

Az első félidőben valósággal kivégezte a kiesés ellen menekülő Zalaegerszeg a papíron még nem, de lényegében már kiesett Kaposvárt. A mérkőzés mégsem ezért marad emlékezetes: a március 7-én rendezett Zalaegerszeg–Ferencváros óta ez volt az első meccs, ami nézők előtt zajlott. A lelátók foghíjasak voltak, de Kaposváron már a koronavírus-járvány előtt is azok voltak. Most sem lehet igazán tudni, hogy a kaposvári szurkolókat a koronavírustól vagy a csapatuk játékától való félelem marasztalta-e inkább otthon. A Nemzeti Sport szerint végül 500-an nézték meg a meccset a helyszínen.

A Zalaegerszeg most is győzni jött újonctársa otthonába. Ebben a bajnokságban egyszer már nyertek Kaposváron, akkor 4-0-ra, és odahaza is legyőzték a Rákóczit 2-0-ra. Nem sokáig hagytak kétséget afelől, hogy most is nyerni jöttek Kaposvárra.

A hatodik percben egy látványos akció végén, a horvát Zoran Lesjak átlépős csele után, Radó vágta a hálóba a labdát.

A 21. percben Radó látványos sarkazása után a Somogyból elszármazott Bőle lőtt újabb gólt, 0-2. Két egykori ferencvárosi futballista akciója volt ez, azaz Bőle még most is a Ferencváros labdarúgója, kölcsönben van a Zeténél.

A 28. percben ismét Radó adta a gólpasszt, ezúttal Barczinak, 0-3.

Ezekben a percekben teljesen összezuhant a Kaposvár, még magyar pályán is ritkán látni ekkora összeomlást. A 31. percben egy sorfalról lepattanó szabadrúgást bombázott Bőle a bal felsőbe, 0-4.

Alig telt el négy perc és már öttel vezettek a vendégek, ezúttal Bőle adta vissza a gólpasszt Radónak. A haladásban nevelkedett játékos ezzel 12 gólos lett a bajnokságban, és átvette a vezetést a góllövőlistán.

Az 52. percben az előrehúzódó Zoran Lesjak egy szöglet után vágta a labdát a kapuba, 0-6.

Vereségével a Kaposvár végképp reménytelen helyzetbe sodródott, nem mintha eddig nem lett volna abban. A Zalaegerszeg viszont a 11. helyről a nyolcadikra jött fel. Hatalmas küzdelem lesz az utolsó fordulókban a másik kieső hely elkerüléséért a Kisvárda, a Debrecen, az Újpest, a Paks és a Zalaegerszeg között. A Kaposvár mellett most a Paks áll kieső helyen.