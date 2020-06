Művészet, megalázás, kudarc – 11-esek, amik nyomot hagytak a futballtörténelemben

Ötven éve támadt Karl Wald német játékvezetőnek az ötlete, hogy tizenegyespárbajjal döntsék el a döntetlen utáni továbbjutást, ne pénzfeldobással. A tizenegyesrúgások akkor értékelődtek fel igazán, de persze téthelyzetben nem elég a nagyszerű rugótechnika, kell még egy nagy adag higgadtság is a gólhoz.

A tizenegyesekre sokan odafigyelnek, nyilván a téthelyzet miatt is lesznek maradandóak. Tizenegy plusz egy rendező elv szerint csoportosítottunk, nem állítjuk, hogy ezek a világ legemlékezetesebb büntetői, de azt sem, hogy nem hagytak nyomot a futballtörténelemben. Az alábbi a videóban húszat gyűjtöttek ki a leghíresebb büntetők közül, mi még hozzátettünk még jó néhány emlékezeteset.

Híres tizenegyesek

Antonín Panenka

Kivel is lehetne kezdeni egy ilyen összeállítást? Az 1976-os Európa-bajnoki döntőt a csehszlovákok nyerték meg 2-2-es döntetlen után. 2-0-ra vezettek, Hoeness aztán kiegyenlített a 89. percben. Ma már öldöklő harc lenne minden egyes jegyért, akkoriban a belgrádi Marakana stadionban félház volt, 30 ezer néző. A negyedik sorozatban Hoeness hibázott, és jött a csehszlovákok hetese. A Bohemians Praha játékosa volt Panenka (a harmadik hely az övé a fenti videóban), és olyan megoldást választott, ami örökre emlékezetessé tette a nevét.

A csehszlovák csapatnak volt egy magyar játékosa, a tardoskeddi Móder József, aki úgy az esetet felelevenítve azt mondta, hogy a csapat előtt sohasem próbálta meg azt Panenka.

„Annál sokkal intelligensebb játékos volt, hogy egy kis meccsen, bajnokin megismételje. Ő ezt pont erre az alkalomra tartogatta, és mivel bement, ő lett a leghíresebb ebből az erős csapatból”

– mondta az Indexnek Móder.

A cserekapus a szintén magyar Vencel Sándor volt, Panenka megkérdezte tőle a rúgása előtt két perccel, mit tenne Maier helyében. Mire a kapus mondta, elvetődne valamelyik sarokra, másképp nincs esély a hárításra.

Zinedine Zidane

A 2006-os vb-döntőben a francia Zidane hasonlóan alányesett a labdának (az első helyen a videóban), és a kapufa segítette be a gólvonal mögé. Csodás gól volt, de nem ért vb-aranyat, mert az olaszok az 1-1 után azt a büntetőpárbajt megnyerték, nem úgy, mint 1994-ben, amikor Roberto Baggio fölélőtt (4. a videóban), és Brazíliát vitte ezzel a világbajnoki cím közelébe.

Johann Cruyff

Nem biztos, hogy a holland világklasszis volt az első, aki lepasszolta a büntetőt 1982-ben, de hogy az övé lett a leghíresebb, arra fogadhatunk. Játékvezető vizsgákon egyébként gyakorta előforduló kérdés, hogy le lehet-e passzolni a tizenegyest. És természetesen le lehet – időről időre meg is próbálkoznak Cruyff másolásával. A hosszabbítás utánit persze nem, de a rendes játékidőben minden további nélkül, de ügyelni kell arra, hogy a labda előre guruljon. Cruyff futballforradalmár volt, nem véletlen, hogy az elsők között próbálkozott ezzel 1982-ben. (A tizenharmadik a videón.) Ő még ráadásul vissza is kapta Olsentől, hogy még nagyobb, üres kapus ziccer legyen. Aztán persze voltak követői a Barcelonánál (Messi és Suárez akciója a 14. a videón), Henry és Pires azonban elhibázta ezt a megoldást az Arsenalnál, ami elég ciki – Henry aztán egy gálameccsen javíthatott.

Egy félreértett kísérlet

A Kölnnél is kísérletező kedvükben voltak, de valamit félreértelmeztek a szabályon ,vagy éppen nagyon is jól értették a szabályt, csak megpróbálták a játékvezető figyelmét kijátszani. Az 1987-es, Frankfurt elleni meccsen azzal variáltak, hogy míg Pierre Littbarski állította le a labdát, nem ő, hanem Stefan Engels lőtte el azt. A bíró résen volt, és visszafújta az újító próbálkozást, Engelst pedig még egy sárga lappal is megjutalmazta. A megismételt tizenegyes kimaradt.

Littbarski és Engels mutatványa

Asamoah Gyan

A 2010-es dél-afrikai világbajnokságon Ghána Uruguayjal találkozott a legjobb nyolc között, és hatalmas esélyt kapott az afrikai csapat, hogy a vb-k történetében először jusson a földrész csapata az elődöntőbe. Suárez a 120. percben a gólvonalon állva ütött a labdába, ezzel megakadályozta a gólszerzést. A csatár piros lapot kapott, de ezzel nagy szívességet tett csapatának, mert a biztos gól helyett megítélt tizenegyesből Asamoah Gyan a felső lécre bombázott, a későbbi tizenegyespárbajban pedig Ghána elvérzett, így Uruguay 1954. után a négybe jutott. Suárez már a játékoskijáróban volt, amikor üvöltött örömében.

Francesco Graziani és Bastian Schweinsteiger

Egy német és egy spanyol világbajnok – nagyon érdekes kvízkérdés lehetne, mi a közös bennük. Mindketten hagytak ki tizenegyest BL-döntőben, és hogy még drámaibb legyen a helyzet, hazai pályán. Graziani a Roma játékosa volt 1984-ben, amikor a Liverpool megverte a római olimpiai stadionban az olaszokat. Schweinstegier pedig a Bayern futballistája, amikor 2012-ben a bajorok Münchenben veszítettek a Chelsea-vel szemben. Ők ketten voltak az utolsó sorozat hibázói.

Southgate és Frank de Boer

Ők szintén hazai pályán hibáztak, de BL-döntő helyett mindketten Európa-bajnoki elődöntőben. Az angol középhátvéd 1996-ban, így Anglia a németekkel szemben veszítette el a párbajt, nem mehettek a Wembley-be. 2000-ben a hollandok négy tizenegyest rontottak el szintén az elődöntőben az olaszokkal szemben. Frank de Boer sem a rendes játékidőben, sem a büntetőpárbajban nem tudta bevenni Francesco Toldo kapuját.

Simone Zaza és Beckham

Az olasz Zaza tánca felejthetetlen (a hetedik a toplistás videóban), és máig megfejthetetlen, hová lőtte a tizenegyest a 2016-os Európa-bajnoki negyeddöntőben a németekkel szemben. Még a második sorozatban bőgött le, amiért elnézést is kért később a szurkolóktól. A párbaj amúgy csak a kilencedik sorozatban dőlt el, amikor Hector belőtte, Darmian viszont nem. David Beckhamnek Eb-selejtezőn volt Isztambulban egy olyan lövése, amikor tényleg kilőtte a stadionból a labdát, miután megcsúszott a vizes füvön.

Beckham az égbe lő

Cristiano Ronaldo, Terry, Anelka

A 2008-as moszkvai BL-döntőben sorra maradtak ki a büntetők, amikor a Manchester United a Chelsea-vel találkozott. A portugál a harmadik sorozatban hibázott, Terry megnyerhette volna a Chelsea-nek a trófeát az ötödik sorozatban (a videón is ő az ötödik), de a lövés pillanatában megcsúszott, és a kapufára ment labdája. A francia Anelka a hetedik sorozatban hagyta ki, amikor Giggs belőtte előtte.

Theyab Awana

Az Egyesült Arab Emirátusok játékosa meg merte csinálni azt, amivel egyébként az olasz Francesco Totti is megpróbálkozott, de csak bemelegítésnél. Awana nekifutás közben megfordult, és sarokkal lőtt a libanoni kapuba. Az első videóban ő a tizenegyedik szereplő. Ezt a meccset 2011. nyarán játszották, Awana szeptemberben 21 évesen meghalt egy tragikus autóbalesetben.

Kapusok

Biztosan mindenkinek van kedvence, ami itthon Szieben doktor volt és Szűcs Lajos, az külföldön a paraguayi Chilavert és elsősorban Rogerio Ceni, aki a rekorder. A brazil Ceni hetven tizenegyes mellett 62 szabadrúgást is értékesített. Illetve ott volt a leverkuseni színekben ismertté vált Hans Jörg Butt, akinek a mérlege egészen imponáló 32 találattal, neki BL-gólja is van büntetőből.

Vadász Imre

Az egyik leghíresebb magyar tizenegyes a hátvédé. A Videoton 1985-ös nagy UEFA-kupa menetelésében a Manchester United volt az ellenfél, amikor Vadász idegei nagyon rendben voltak, és a sáros talajon is stabilan kitámasztott és a kapu bal oldalába lőtt. Előtte Disztl Péter tette hozzá a magáét. A Vidi a négy közé jutott, és a Zseljenyicsart is kiverve döntőt játszhatott 35 éve a Real Madriddal.

Disztl bravúrja és Vadász lövése

(Borítókép: Antonín Panenka győzelmet hozó gólja a 1976-os Európa-bajnoki döntőn. Fotó: picture alliance / Getty Images Hungary)