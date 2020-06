Új Bundesliga-rekord: egy meccsen 14,34 km-t futott a Hertha-játékos

Hihetetlen Bundesliga-rekordot döntött szombaton a Hertha BSC cseh középpályása, Vladimír Darida, aki 14,34 kilométert futott csapata szombati, az Augsburg elleni mérkőzésén, írja a BZ-Berlin.

A cseh teljesítményét méltató vezetőedző, Bruno Labbadia arra is kitért, hogy pusztán a futómennyiségnél is lenyűgözőbb, hogy ennyi futás után még arra is maradt ereje, hogy a 92. percben a középpályán megszerezett labdával megindulva aztán ő adjon gólpasszt a 2-0-s végeredményt beállító Krzysztof Piąteknek.

„Ki kell emelni Vladit, mert sokszor átsiklanak a teljesítménye fölött, miközben nagyon fontos játékosunk” – mondta róla Labbadia.

A sportigazgató Michael Preetz amiatt hüledezett, hogy a cseh játékos még akkor is képes nagy futásokra, amikor úgy tűnik, hogy már semmi ereje nincs. „Nagyszerű, ahogy még akkor is ennyire precíz indítást adott, hogy 2-0-ra nyerjünk, amikor már rég egy oxigénsátorban lett volna a helye.”

A Kicker adatbázisa szerint – a csak a legalább 90 percet pályán töltő játékosokat figyelembe véve – a szezon legtöbbet futó játékosa a Bayern Münchenben szereplő Joshua Kimmich, aki 2447 perc játék után 343,89 km-nél jár, több mint 20 km-t verve a második Sebastian Vasiliadisre.

A 29 éves, 61-szeres cseh válogatott Darida 2015-ben érkezett a Herthához, Dárdai Pál egyik első igazolása volt. 3,8 millió eurót fizettek érte az akkor másodosztályú Freiburgnak, és azóta alapembernek számít a berlini védelemben.