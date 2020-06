Pisont István megnyerte a kupát, és még nem tudja, folytathatja-e

Játékosként másként éli meg az ember. Játszik, örömét leli benne, most azért komoly felelősség volt rajtam, döntéseket kellett hozni. Vacilláltam azon is, hogy két vagy három védővel álljunk fel. Szerda-szombati intenzív ritmusban vagyunk, ezt adta nekem az élet, ennek kell megfelelni" -

mondta a Budapest Honvéd edzője, Pisont István a kupagyőzelem után.

A kispestiek ugyan esélytelenebbnek látszottak, de végül 2-1-re legyőzték a Mezőkövesdet. A kupadöntő jellegéből adódóan ez is egy olyan meccs volt, amit valahogy meg kellett nyerni, nem számított milyen játékkal.

Az idény közben kinevezett Pisont ezzel teljesítette a klub célkitűzését, ott lehet jövőre az Európa Ligában. Többször nyomatékosította, nekik ez volt az esély, ezt kellett megragadni, mert a bajnokságban a hatodik helyen állnak, nem elérhetetlen a dobogó, de nyolc pont a lemaradásuk, és nemcsak a saját kezükben van a sorsuk.

A Honvédnak nagyon jól jött a bajnokság felfüggesztése, mert február végén kaptak egy négyest hazai pályán a Diósgyőrtől, március 14-én pedig a Kisvárda gázolt át rajtuk 5-1-gyel. A kényszerszünetben lehetett rendezni a sorokat, a csapat játéka egyre jobban néz ki, egyre több tudatos elem van benne.

"Egyáltalán nem beszéltünk még a folytatásról a klubvezetőkkel. Nekünk nagyon kellett a hétvégi Debrecen meccs, hogy ott nyerjünk. És ha most meg is van a nemzetközi kupaszereplés, már a hétvégi Újpest elleni meccsre készülünk, a megbízatásunk egyelőre a szezon végéig szól, nem gondolkodom most távlatokban, mi lesz utána"