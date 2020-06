Gálázott a Bayern, Gulácsi Péter a hosszabbításban kapott gólt

Ha belátható időn belül folytatódnak is a nagy bajnokságok, nézők akkor sem lesznek egy jó ideig a stadionokban a járvány miatt. Összeszedtük, mit lehet eddig tudni a folytatásról, és milyen biztonsági intézkedéseket terveznek a szövetségek.

A Bundesliga 30. fordulójának rangadóját a bajnokságot vezető Bayern München és a 4. helyen álló Bayer Leverkusen játszotta szombaton. Novemberi meccsükön a Leverkuson nyert 2-1-re a Bayern stadionjában, volt miért visszavágnia a címvédőnek.

A 9. percben úgy tűnt, megismétli magát a történelem: a Leverkusen szerezte meg a vezetést, miután a lomhán reagáló Bayern-védők között Lucas Alario lépett ki és gurított higgadtan Manuel Nauer kapujába. A partjelző elsőre lest jelzett, de a játékvezető felülbírálta a döntést és megadta a gólt. Az őszi meccsen is hasonló volt a forgatókönyv, akkor a 10. percben rúgott gólt a Leverkusen.

A gól után magasabb fokozatba kapcsolt a Bayern, a Leverkusen erejéből csak védekezésre futotta. A 27. percben meglett az egyenlítés a Bayernnek; Goretzka adott remek indítást a védők mögül kibújó Kingsley Comannak, aki így egyedül vezethette rá a labdát a kapusra. Akárcsak Alario, ő sem hibázta el a ziccert.

A 41. percben már a Bayern vezetett, ezúttal a gólpasszt adó Goretzka volt eredményes egy szép akció végén. Addig passzolgattak a Bayern-játékosok a Leverkusen tizenhatosa előtt, amíg tiszta lövőhelyzet nyílt Goretzka előtt.

A Leverkusen ettől teljesen megzavarodott, össze-vissza rohangáltak a védőik. Még a 2. gól utáni visszajátszást mutatták, amikor a 45. percben belőtte harmadik gólját a Bayern: Serge Gnabry-t Joshua Kimmich indította saját térfeléről, a francia támadó elegánsan emelte át a labdát a kifutó kapus felett.

A 66. percben Robert Lewandowski is betalált, Thomas Müller beadása után fejelt a kapuba. A lengyel csatár 30. gólját szerezte a német bajnokságban. A Leverkusen nagyot küzdött a szépítésért, ez a 89. percben össze is jött: a 17 éves Florian Wirtz tekert szépen a hosszú felső sarokba. Ez volt Wirtz első gólja a Bundesligában.

A hosszabbítás perceiben már nem változott az eredmény, maradt a 4-2.

A Bayern München mind az öt meccsét megnyerte a Bundesliga visszatérése óta, és továbbra is vezeti a német bajnokságot.

Eseménydús meccset játszott a kiesés elől menekülő Düsseldorf és a Hoffenheim. Az otthon játszó Düsseldorf már az 5. percben megszerezte a vezetésre, majd négy percre rá a bíró szándékos könyöklés miatt kiállított a Hoffenheim egyik játékosát. Ez nem zavart meg a vendég csapatot, mert hét perccel később egyenlítettek. Sőt, a második félidőben a vezetést is megszerezte a 10 fővel játszó Hoffenheim. A fordulatoknak ezzel még nem volt vége, a Düsseldorf büntetőből egyenlített a 76. percben. A meccs végeredménye 2-2 lett, a Düsseldorf maradt a kiesést jelentő 16. helyen.

Az RB Leipzig is emberhátrányban fejezte be a Bundesliga-utolsó Paderborn elleni meccsét. A Leipzig magyar kapusa, Gulácsi Péter hosszabbítás perceiben kapott gólt: Gulácsiról kijött az egyik lövés, a labda pont az üresen álló Paderborn-játékos elé pattant, így lett 1-1 a meccs. A hosszú ideig sérült Willi Orbán a 88. percben, csereként lépett pályára. A pontvesztés ellenére a Leipzig továbbra is harmadik a bajnokságban, viszont már 11 pont a hátránya a Bayernhez képest.

A Mainzban csak csere volt a másik magyar, Szalai Ádám. A válogatott csatárt a 93. percben cserélték be Frankfurt elleni meccsen, túl sokat már nem tudott hozzátenni csapata teljesítményhez, de a Mainz is így is 2-0-ra tudott nyerni. A Mainz 15. helyen áll a bajnokságban, három ponttal előzi meg a kieső Düsseldorfot.

Bundesliga, 30. forduló:

Fortuna Düsseldorf-TSG 1899 Hoffenheim 2-2 (1-1)

Eintracht Frankfurt-FSV Mainz 05 0-2 (0-1)

Bayer Leverkusen-Bayern München 2-4 (1-3)

RB Leipzig-SC Paderborn 1-1 (1-0)

Pénteken játszották: