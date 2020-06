Nem enged a rasszizmusnak a Bundesliga

A Bundesliga hétvégi fordulójában ismét a rasszizmus elleni harcra hívta fel a figyelmet több focista. A szombati Dortmund-Hertha bajnoki kezdete előtt a játékosok térdre ereszkedve emlékeztek meg rendőri túlkapás áldozatáról, George Floydról.

A Dortmund angol sztárja, Jadon Sancho múlt héten is a Minneapolisban megölte Floydra emlékezett a meze alatt hordott pólóra írt felirattal. Sancho akkor sárga lapot kapott, de nem az állásfoglalása miatt, hanem mert levette a mezét, amiért a szabálykönyv szerint minden esetben sárga lapos figyelmeztetés jár. Sancho most egy "no justice, no peace" feliratú fekete trikóban melegített a Hertha elleni meccs előtt. Csapattársa, Roman Bürki hasonló üzenetű pólóval lépett pályára.

A Mainz csatára, Pierre Kunde Malong is az amerikai eseményekre emlékezett, amikor térdre ereszkedve ünnepelte a Frankfurtnak lőtt gólját. Az előző fordulóban a Mönchengladbach játékosa, Marcus Thuram tett ugyanígy.

A Bayern München játékosai sem maradtak ki a megemlékezésből, "Black Lives Matter" feliratú karszalagban léptek pályára a Bayer Leverkusen ellen, illetve melegítés alatt viselt pólójuk ("Vörösök a rasszizmus ellen") is a rasszizmus elleni harcot hirdette.

Korábban Lewis Hamilton, Paul Pogba, Serena Williams is felemelte szavát George Floyd halála és a rasszizmus miatt, de még a politikai ügyekben a legritkább esetben megnyilvánuló Michael Jordan is hallatta hangját. Magyarországon a Ferencváros játékosa, Tokmac Nguen emlékezett meg a rendőri brutalitás áldozatáról, amiért később írásbeli megrovást kapott az MLSZ fegyelmi bizottságától. A FIFA arra kérte a szervezeteket, járjanak el méltányosan a George Floydra emlékező focisták esetében.