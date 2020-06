Minden forduló egy döntő lesz

A német Bundesliga példáját követve június második felében a spanyol, az olasz és az angol bajnokság is újraindul. Erőltetett menet vár a csapatokra, a szokásosnál is sűrűbben kell játszaniuk a nemzetközi kupák miatt. A Serie A-ban és a La Ligában még nem dőlt el a bajnoki cím sorsa, szoros küzdelmet hozhat a járvány utáni etap. A Premier League viszont rögtön bajnokavatással térhet vissza.

Messi nélkül vághat neki a folytatásnak a Barca

A La Liga állása 27 forduló után Barcelona - 58 pont Real Madrid - 56 pont Sevilla - 47 pont Real Sociedad - 46 pont Getafe - 46 pont Atlético Madrid - 45 pont

A spanyol elsőosztályú bajnokság, a La Liga március elején szakadt félbe a világjárvány miatt. Három hónapos leállás után június 11-én, a Sevilla és az Eibar meccsével folytatódik a bajnokság, amiből még 11 forduló van hátra. A zárófordulót július 18-19-én rendezik, tehát erőltetett menet vár a csapatokra, kicsivel több mint egy hónap alatt 11 meccset kell lejátszaniuk, 3-6 napos szünetekkel. (A nemzeti bajnokságoknak július végig be kell fejeződniük, hogy a Bajnokok Ligája és az Európa Liga augusztusban befejezhető legyen.)

Futballisták, edzők számtalanszor elmondták a kényszerleállás alatt, hogy megjósolhatatlan, melyik csapat jön ki jól a több hónapos szünetből. A Bundesliga példája azért azt mutatja, hogy az élcsapatokból nem lettek kutyaütők, és fordítva. Valószínűleg a spanyoloknál sem rajzolta át radikálisan az erőviszonyokat az, hogy május közepéig nem edzhettek a csapatok. Lionel Messi szerint még jól is jött csapatának a leállás, különben nem lenne esélyük megnyerni a Bajnokok Ligáját. Csapattársa, Marc-André ter Stegen hasonlóan nyilatkozott, a kapus szerint rég voltak olyan jó fizikai állapotban, mint most, volt idejük feltöltődni, a hátralévő meccseken sokkal koncentráltabban tudnak játszani.

A bajnokságot az 58 pontos Barcelona vezeti, két ponttal megelőzve a Real Madridot. A két csapat között fog eldőlni a bajnoki cím, a harmadik Sevilla már túl messze van ahhoz, hogy bele tudjon szólni a küzdelembe. Utolsó meccsén a Real 2-1-re kikapott a Betistől, a Barcelona viszont szűken, 1-0-val hozta a győzelmet a Real Sociedad ellen. Egyik csapat sem volt csúcsformában a járvány kitörésekor; a Barca győzelmi sorozatába pont a Real rondított bele (0-2), Zidane csapata viszont meglepő pontvesztésekkel nehezített meg saját dolgát: az előbb említett Betis elleni vereséget megelőzően kikaptak a Levantétól (0-1), és döntetleneztek a Celta Vigóval (2-2).

Az élmezőnyt nézve a Barcelona a Sevillával és az Atlético Madriddal játszik még, de a Villareal elleni meccs sem ígérkezik könnyűnek. A Realnak talán eggyel nehezebb a sorsolása, az első hét helyezett közül a Sociedaddal, a Getaféval és a Valenciával is találkoznak. A Barcelona június 13-án a Mallorca ellen, a Real egy nappal később az Eibar ellen kezdi meg a 11 meccses sorozatát. Kizárólag a bajnokságra kell koncentrálniuk, a Bajnokok Ligája csak augusztusban indul újra, a kupából pedig már korábban kiestek.

Ez a 11 meccs olyan lesz, mint 11 döntő

– nyilatkozta a bajnoki hajráról Arturo Vidal, a Barcelona chilei középpályása. A Barcelona uruguayi csatára, Luis Suárez még januárban szenvedett súlyos sérülést, meg is kellett műteni a térdét. Akkor úgy számoltak az orvosok, hogy négy hónapos kihagyás vár rá, akár a szezonja is véget érhet. A járvány miatt ezt olcsón megúszta a Barcelona, Suárez pályára léphet a bajnoki hajrában. Az optimistán nyilatkozó Messi viszont megsérült az egyik edzésen, elképzelhető, hogy nem játszhat a Mallorca ellen, ami hatalmas érvágás lenne a Barcelonának. Bizakodhatnak viszont a Realnál; Eden Hazard Suárezhez hasonlóan szintén hónapokra dőlt ki, miután a Levante elleni februári bajnokin komolyabban megsérült. A hírek szerint már megkezdte a labdás edzéseket, heteken belül teljes értékű edzésmunkát végezhet.

A Barca–Real páros mögött nagyon szoros a bajnokság, a dobogós Sevilla és a 7. Valencia között mindössze 5 pont a különbség, bármelyik csapat odaérhet a Bajnokok Ligája-indulást jelentő 3-4. helyre. A kiesés elleni harc hasonlóan szoros, a 14. Alavéstől lefelé senki nincs biztonságban. A még bent maradó helyen álló Celta Vigo mindössze egyetlen ponttal előzi meg a 18. Mallorcát, és hárommal a 19. Leganést.

A mérkőzéseket – akárcsak az elsőként visszatérő Bundesligában – egyelőre zárt kapuk mögött rendezik meg. A leállást kihasználva a Real hozzákezdett Santiago Bernabéu felújításához, ezért a tartalékcsapata, a Castilla stadionjában folytatja a szezont. A Spanyol Labdarúgó Liga elképzelései szerint a következő szezonban csak fokozatosan, három ütemben térhetnének vissza a szurkolók a stadionokba. Elképzelhető, hogy csak januártól rendezhetnek telt házas meccseket.

Bajnokavatással térhet vissza a Premier League

A PL állása 29 forduló után Liverpool - 82 pont Manchester City - 57 pont Leicester City - 53 pont Chelsea - 48 pont Manchester United - 45 pont Wolves - 43 pont

Március elején úgy tűnt, semmi sem veheti el a bajnoki címet a Liverpooltól; Jürgen Klopp csapata egy meccsel többet játszva óriási, 25 pontos előnnyel vezette a bajnokságot a második Manchester City előtt. Aztán beütött a világjárvány, leállt a Premier League, és az is kérdésessé vált, hogy egyáltalán be lehet-e fejezni a szezont. Hatalmas csapás lett volna a Liverpool-szurkolók számára, ha a belga vagy a francia liga sorsára jut a PL, hiszen 30 éve várnak arra, hogy csapatuk újra bajnokságot nyerjen.

Májusra annyit javult a járványhelyzet Nagy-Britanniában, hogy esély nyílt a bajnokság befejezésére és a hátralévő meccsek megrendezésére. Május végén a klubok megszavazták, hogy június 17-én folytassák a bajnokságot. Ha minden a terv szerint alakul, akkor a Manchester City–Arsenal- és az Aston Villa–Sheffield United-meccsekkel tér vissza a Premier League. Ez egy szerdai nap, a hétvégén már teljes fordulót tartanának. A kormány eredeti elképzelése szerint a fertőzésveszély minimalizálása érdekében 8-10, előre kiválasztott stadionban rendezték volna a meccseket, de ez a klubok heves tiltakozása miatt részben megbukott. A hírek szerint így is lesznek olyan meccsek, amelyeket a rendőrség kérésére semleges pályán kell majd lejátszaniuk a csapatoknak. A bajnokságból még 8-9 forduló van hátra, július 25-én rendezhetik az utolsó fordulót, egyelőre a 32. fordulóig, július 2-ig van kész a pontos időbeosztás. Akárcsak a spanyol bajnokságban, a PL-ben is feszített menetrend vár a focistákra; lesz, amikor csupán három nap telik el az egymást követő fordulók között. A terhelés csökkentése érdekében – a Bundesligához hasonlóan – a PL-ben is ötöt cserélhetnek majd a csapatok.

A bajnoki címet már csak a Liverpool veszítheti el, 9 meccsük van még hátra, ezek közül mindössze egyet kell megnyerniük, hogy biztosan bajnokok legyenek, feltéve, ha a City behúzza az elmaradt meccsét. Erre először pont a városi rivális Everton ellen lesz lehetőségük, az újraindulás utáni első meccsüket ugyanis ellenük játsszák június 21-én. Még nem dőlt el, hogy a meccset semleges helyszínen vagy az Everton pályáján a rendezik, a liverpooli rendőrség elvileg támogatja a mérkőzés normál megtartását. Még profitálhatott is a szünetből a Liverpool, a leállás előtt úgy tűnt, hogy kezdenek elfáradni Szalahék: utolsó öt meccsükből hármat elvesztettek, a Watford elleni 3-0-ás vereséggel megszakadt a 44 meccses veretlenségi sorozatuk, közben kiestek a BL-ből és az FA-kupából is.

A Liverpool mögött nagy harc lesz a BL- indulást érő helyekért. Ebből a küzdelemből a Manchester City kiszállt, mivel a pénzügyi fair play szabályainak megsértése miatt az UEFA két évre kitiltotta őket a BL-ből. Ha valaha BL-t akar nyerni a City-vel Pep Guardiola, akkor arra idén van a legnagyobb esélye: féllábbal már a negyeddöntőben vannak, mivel a nyolcaddöntő első meccsén idegenben 2-1-re legyőzték a Realt.

A 2-4. helyekre a Leicester City, a Chelsea és a Manchester United pályázik elsősorban, de még a Wolves és a Sheffield United is lőtávolban van. Az Arsenalnak és a tavalyi döntős Tottenhamnek kisebb csodára lenne szüksége, hogy odaérjen az első négy hely valamelyikére. A Chelsea-nél több játékos küzd sérüléssel, N'Golo Kante felépülése még kérdéses, a korábban koronavírussal diagnosztizált Callum Hudson-Odoi viszont meggyógyult a szünet alatt. A Manchester United ismét számíthat egyik legnagyobb sztárjára, Marcus Rashfordra.

Hat csapat küzd a kiesés ellen, a 15. Brighton és a már kieső helyen álló között Bournemouth mindössze két pont a különbség (29, illetve 27 pont), a Watford és a West Ham csak jobb gólkülönbséggel kerüli el a kiesőzónát. A 19. Aston Villának 25, az utolsó Norwich Citynek 21 pontja van, tehát ők sincsenek reménytelen helyzetben.

Rég volt ennyi szoros a Serie A

A Serie A állása 26 forduló után Juventus - 63 pont Lazio - 62 pont Inter - 54 pont Atalanta - 48 pont AS Roma - 45 pont Napoli - 39 pont

Európa egyik gócpontjának számító Olaszországban június 20-án indul újra a futballbajnokság a Torino–Parma meccsel. Az Olasz Kupa előbb tér vissza, a döntőt június 17-én rendezik. Az elődöntők visszavágóinak (Napoli-Internazionale, Juventus-AC Milan) időpont még nincs meg. A Serie A-ban március 9-én rendeztek utoljára meccset, a bajnokságból még 12 teljes forduló és négy korábbról halasztott mérkőzés van hátra, ez összesen 124 meccset jelent. Ha minden rendben megy, az utolsó fordulót augusztus 2-án rendezik. Tehát az olaszok sem lazsálnak majd, lesznek olyan csapatok, amelyeknek 13 meccset kell lejátszaniuk június 20. és augusztus 2. között. A meccseket egyelőre zárt kapuk mögött tartják meg, csak a csapatok, az alkalmazottak, az újságírók és a hivatalos személyek mehetnek be a stadionokba, egyszerre maximum 300-an. Az Olasz Labdarúgó Szövetség (FIGC) szeretné, ha júliustól már beengedhetnének nézőket.

Az előző évekhez képest rendkívül szoros idén a Serie A: a sorozatban kilencedik bajnoki címére hajtó Juventus ugyan vezeti a bajnokságot, de előnye csupán egy pont a szárnyaló Lazióval szemben. A harmadik Inter sokáig jól tartotta magát, viszont a rangadókat rendre elbukták, így jelenleg 9 pont a hátrányuk a Juventushoz képest.

A Lazio és a Juventus július 20-án játszik egymással legközelebb, a decemberi meccsükön a római csapat nyert 3-1-re. Ha egyikük sem botlik nagyot addig, akkor azon a meccsen dőlhet el a bajnoki cím. Nagyon hasonló a két csapat sorsolása, például mindketten játszanak a negyedik helyen álló BL-negyeddöntős Atalantával és a hetedik AC Milannal. A Juventusnál több játékos lett koronavírusos, köztük Paulo Dybala is; az argentin támadó több mint egy hónapig betegeskedett, de már egészséges. Inkább Gonzalo Higuaín miatt aggódhat a Juventus-szurkolók; az argentin csatár kisebb sérülést szedett össze az egyik edzésen, lehet, hogy a kupaelődöntőt ki kell hagynia. Cristiano Ronaldót a vírus és a sérülés is elkerülte, nincs akadálya, hogy ott legyen a bajnokság újraindulásán. A Lazio Ciro Immobilében bízhat, aki szenzációs idényt futott a járványig: a 30 éves olasz válogatott csatár 27 gólnál jár az idei bajnokságban, 6 góllal előzi meg a góllövőlistán a portugál sztárt.

Az Inter harmadik helyen biztosnak tűnik, az utolsó BL-t érő helyért viszont nagy csata várható a 48 pontos Atalanta és a 45 pontos AS Roma között. Az utolsó nemzetközi kupaszereplést jelentő helyen a 6. Napoli áll, a 10. Bolognáig bárki megelőzheti őket. A Spal és a Brescia kiesése borítékolható, a 18. Lecce viszont még megmenekülhet, ugyanannyi pontja van, mint az előtte álló Genoának. A 13. helyen álló Fiorentina talán nyugodtabban készülhet a folytatásra, onnantól lefelé még bárki kieshet.

