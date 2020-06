A szezon legfurcsább sárgája miatt ugrottak a bíróknak a ZTE-játékosok

Egy furcsa körülmények között kiosztott sárga lap volt a vasárnapi első NB I.-meccs legérdekesebb jelenete: a Felcsútot fogadó ZTE horvát játékosa, Matija Katanec kapta még az első félidő elején, méghozzá azért, mert egy ápolás után engedély nélkül tért vissza a pályára.

A horvátot az egyik felcsúti védő könyökölte arcon – ez az incidens büntető lap nélkül maradt –, majd amikor megkapta a szükséges ápolást és a negyedik játékvezetőtől az engedélyt is a visszatérésre, felrohant a pályára, majd egyből játékba is avatkozott, ha már arra járt. Viszont Vad II István játékvezető még nem adta meg az engedélyt a negyedik játékvezetőnek a játékos visszaküldésére, így Katanec a szabálytalan visszatérés miatt sárgát kapott. A lapot a pályán és a lelátón is értetlenség, majd hosszú reklamálás fogadta, de Vad II kitartott az ítélete mellett, hiába nem Katanec volt a hibás.

A mérkőzést a kiesőzónából 8. helyre felugró ZTE nyerte 2-0-ra a jelenleg az 5. helyen tartózkodó Felcsút ellen. A zalaegerszegi sikert a Bobál ikrek szállították, elsőként Gergely szerzett bombagólt (alább a videón), majd az ő helyére beálló Dávid volt eredményes fejjel.

A vasárnapi volt egyébként a csapat 2000. mérkőzése az első három osztályban, így győzelemmel jubilálhattak – eddig 781 győzelem, 511 döntetlen és 708 vereség a mérleg. Ebből 1161 mérkőzést játszottak az élvonalban a vasárnapival együtt.

21.05-től a bajnoki listavezető Ferencváros fogadja a DVTK-t.