Raheem Sterling: Most a rasszizmus az egyetlen kór

Az angol válogatott és a Manchester City támadója, Raheem Sterling szerint „jelenleg a rasszizmus az egyetlen kór, amellyel harcolunk”, írja a BBC.

George Floyd május 25-i halála után Nagy-Britannia nagyvárosaiban is többezres demonstrációkat tartottak a rasszizmus, valamint a feketéket ért rendőri brutalitások ellen tiltakozásul, annak ellenére, hogy a brit kormány figyelmeztetett a tömegrendezvények veszélyeire a koronavírus-járvány alatt.

„Tudom, hogy ez furán hangzik, de jelenleg a rasszizmus az egyetlen kór, amely ellen harcolunk. Most ez a legfontosabb dolog, mert ez évek óta újra és újra megismétlődik. És ahogy a járvány megállítására, erre is megoldást kell találnunk. Ezt teszik a tiltakozók, megoldást próbálnak találni az igazságtalanság megállítására” – mondta a 25 éves futballista, aki korábban többször is felszólalt a hasonló társadalmi ügyek után.

Szerinte mindaddig folytatni kell a tüntetéseket, amíg békésen, erőszak és fosztogatások nélkül zajlanak. Sterlinghez hasonlóan több sportoló és sportklub is megemlékezett George Floydra, és kiálltak a halála miatt tüntetők mellett.