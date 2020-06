Az MLSZ nem törli a George Floydra emlékező Fradi-csatár büntetését

A Forbes listáján a koronavírus-járvány miatt a teniszező mögé szorult Messi és Ronaldo is.

A Ferencváros csatára, Tokmac Nguen a Puskás Akadémia elleni bajnoki mérkőzésen szerzett gólja után emlékezett meg a rendőri túlkapás áldozatáról, George Floydról. A norvég játékos a gólöröm közben felhúzta a mezét, hogy látható legyen a pólójára írt "igazságot George Floydnak" felirat. A Magyar Labdarúgó Szövetség azonban nem értékelte a gesztust, és a Fegyelmi Bizottság a legenyhébb kiszabható büntetésként írásbeli megrovásban részesítette a ruházatán viselt tiltott feliratért.

A videó végén látszik, hogy mi volt írva Tokmac pólójára

A nemzetközi futballszövetség, a FIFA később kiadott egy közleményt, amiben azt kérte a tagszövetségektől - így a magyartól is - hogy ezekben az esetekben ne vegyék szó szerint a szabálykönyvet, amelyben az áll, hogy a focisták nem fedhetnek fel olyan ruházatot, mely a gyártó lógóján kívül politikai, vallási, személyes jelmondatot, megnyilatkozást vagy képi ábrázolást, vagy hirdetést tartalmaz.

RÁKÉRDEZTÜNK AZ MLSZ-NÉL, HOGY A FIFA-ÁLLÁSFOGLALÁS FÉNYÉBEN FELÜLVIZSGÁLJÁK-E TOKMAC BÜNTETÉSÉT, A SZÖVETSÉG AZT ÍRTA VÁLASZÁBAN, HOGY NEM TESZNEK ÍGY.

Indoklást nem közölt a magyar szövetség.

De mi a helyzet külföldön? A Borussia Dortmund angol támadója, Jadon Sancho Tokmachoz hasonló módon adott hangot tiltakozásának a Paderborn elleni május 31-i bajnokin. Különbség a két eset között, hogy Sancho sárga lapot kapott, de nem a felirat miatt, hanem mert levette a mezét, amiért a szabálykönyv szerint minden esetben sárga lapos figyelmeztetés jár. A Bundesligában nem csak Sancho üzent valamilyen formában: a Schalke 04 játékosa, Weston McKennie karszalagjával, a mönchengladbachos Marcus Thuram pedig a letérdelős gólörömével hívta fel a figyelmet az amerikai eseményekre.

A Sancho-féle eset a Német Labdarúgó Szövetség (DFB) bejelentette, hogy vizsgálni fogja a kérdéskört. A DFB irányító bizottsága végül úgy döntött, hogy nem szankcionálja ezeket a megmozdulásokat.

A német testület közleménye szerint a játékosok rasszizmus elleni felhívásai megegyeznek azokkal az értékekkel, amelyeket a szövetség is vall.

A német szövetség elnöke, Fritz Keller üdvözölte a bizottság döntését, elmondta, a DFB továbbra is elutasítja a rasszizmus és a diszkrimináció mindenféle formáját, tiszteletéről és együttérzéséről biztosította az érintett játékosokat.

A Bundesliga hétvégi fordulójában is folytatódtak a rasszizmus elleni felhívások. A Dortmund-Hertha meccs előtt a játékosok térdre ereszkedve emlékeztek meg az amerikai eseményekről. Sancho ezúttal egy olyan fekete trikóban melegített, amire az volt ráírva, hogy "no justice, no peace". A Bayern München játékosai Black Lives Matter feliratú karszalagban léptek pályára a Bayer Leverkusen ellen.