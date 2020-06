A legabszurdabb átigazolási szezon jöhet a futballban

A futballszervezet a járvány miatt módosítani fogja a pénzügyi fair play szabályát is.

A futball kezdi kiheverni a koronavírus-járvány okozta sokkot, és a több mint három hónapos kényszerszünet után Európa legtöbb országában már újraindult vagy néhány héten belül újraindul a bajnokság, sőt Magyarországon már a szurkolókat is visszaengedték a stadionokba.

A megváltozott helyzetre a sportág vezető testületeinek, a FIFA-nak és az UEFA-nak is reagálnia kell, ha a körülményekhez képest a legegységesebb keretek közt szeretnék letudni ezt a közel sem szokványos szezont. Vannak olyan bajnokságok, amelyeket már hetekkel ezelőtt lezártak, de eközben lesznek olyan ligák is, amelyek még július utolsó hétvégéig is tartani fognak. Ebben a kaotikus helyzetben csak bizonyos kompromisszumokkal lehet dönteni az olyan lényeges kérdésekről, mint a nyári átigazolási időszak alakulása vagy a nemzetközi kupák befejezése.

Meddig tarthat a nemzetközi átigazolási időszak?

Hogyan fejeződhet be a Bajnokok Ligája-szezon?

Októberig is nyitva lehet az átigazolási ablak

A folytatás egyik sarkalatos pontja, hogy a nyári átigazolási időszak hogyan igazodik majd a megváltozott körülményekhez. Békeidőkben általában július 1-jén nyitott a piac a legfontosabb ligákban, és bajnoksága válogatta, hogy augusztus végén vagy szeptember elején zárult-e le.

A 2019/20-as szezonban azonban ez biztosan nem így lesz.

Az európai topbajnokságok közül elsőként és egyedüliként a francia Ligue 1 döntött úgy áprilisban, hogy a járványhelyzet miatt nem folytatják a szezont. A Paris Saint-Germain sorozatban harmadszor is bajnok lett, a hetedik helyen végző Olympique Lyon hoppon maradt, még az Európa Liga-indulásról is lecsúsztak, hiába tiltakozott ez ellen Jean-Michel Aulas elnök az összes lehetséges fórumon.

Mivel a bajnokságokat lezárták, ezért hétfőn részben már elkezdődött az átigazolási időszak az első és másodosztályú klubok számára, még azelőtt, hogy a FIFA bármilyen hivatalos állásfoglalást tett volna az ügyben, így egyelőre csak Franciaországon belül válthatnak klubot a játékosok. Az RMC rádió forrásai szerint a FIFA a hét közepén fogja bejelenteni, hogyan igazodik majd a transzferablak az akár augusztusig is zajló bajnokságokhoz.

A legfontosabb változtatás az lehet, hogy a bajnokságok befejezése előtt négy héttel már elkezdődne a többi bajnokságban is az átigazolási időszak, amelyet a klubok kérésére egészen októberig tolnának ki.

A gyakorlatban ez azt jelentené, hogy a csapatok a szezon közben is adhatnák és vehetnék a játékosokat, ám az új igazolások csak a következő szezontól játszhatnának az új klubjukban. Emiatt a Bajnokok Ligájában és az Európa Ligában még versenyben lévő csapatok nem tudják majd erősíteni a keretüket.

Ez az RB Leipzig és Timo Werner esetében okozhat különös helyzetet, ugyanis német és angol források szerint is eldőlt, hogy a bomba formában játszó támadó a nyáron a Chelseahez igazol, ha a londoni klub június 15-ig kifizeti az 53 millió fontos kivásárlási záradékát. A Bundesliga a tervek szerint június 27-én fejeződik be, de a Bajnokok Ligája csak hetekkel ezután folytatódna, ahol még a lipcsei csapat is versenyben van, és aligha szívesen mondanának le Werner játékáról. Így elképzelhető, hogy Werner már a Chelsea-szerződéssel a zsebében, de még a Leipzig játékosaként szerepelhetne a BL-ben, és csak ezután költözne Angliába.

HA VISZONT EGY JÁTÉKOS A BL ÚJRAINDULÁSA ELŐTT IGAZOLNA EGY BL-RÉSZTVEVŐ CSAPATHOZ, AKKOR ŐT AZ ÚJ KLUBJA MINDEN BIZONNYAL NEM NEVEZHETNÉ BE A MOSTANI BL-SZEZONRA.

Lisszabonban két hét alatt zavarnák le a BL-t

Az UEFA a június 17-i ülésén hozhat döntést az idei Bajnokok Ligája- és Európa Liga-szezon befejezésének módjáról. Ha a járványhelyzet lehetővé teszi, akkor mindkét sorozatot augusztusban fejeznék be, de nem a megszokott végjáték szerint. A BL-ben 17, az EL-ben pedig 23 meccset kéne bepótolni, ami egy hónap alatt lehetetlennek tűnik.

Az AS információi szerint az eddig még nem lejátszott BL-nyolcaddöntők visszavágói után a legjobb nyolc csapat egy minitornán venne részt egy helyszínen, ahol két héten belül egy-egy meccs döntene a negyeddöntőkről és az elődöntőkről.

Az biztosnak tűnik, hogy az eredeti helyszín, Isztambul nem akar ilyen körülmények között a BL-döntő házigazdája lenni.

A német Bild szerint az európai szövetség elképzelése szerint Portugália fővárosa, Lisszabon adhat otthont a BL zárószakaszának, természetesen nézők nélkül. A helyszín kiválasztásának fő szempontja lehetett, hogy a Benfica és a Sporting stadionjai közel, csupán néhány kilométerre vannak egymástól, ami megkönnyíti a járványügyi protokollok betartását, és csökkenti a fertőződés kockázatát. Emellett az is a portugálok mellett szólhatott, hogy nincsenek híján a tapasztalatnak, 2014-ben BL-döntőt rendeztek Lisszabonban, 2019-ben pedig a Nemzetek Ligája elődöntőit és helyosztóit játszották Portóban és Guimarãesben.

Az Európa Liga döntőjének Gdańsk adott volna otthont, ám a BBC szerint ezt is másik helyszínen, valószínűleg Németországban rendezik meg augusztus 21-én, és két nappal később, augusztus 23-án jöhetne a BL-döntő. A több csapat és több meccs miatt nehezebb feladatnak tűnik az Európa Liga lebonyolítása, de az UEFA arra törekszik, hogy a két legfontosabb klubsorozatát hasonló módon, egy-egy városban vagy régióban zárja le.

(Borítókép: Az Estadio de Luz a Bajnokok Ligája-döntő előtt 2014. május 23-án, Lisszabonban. Fotós: Lars Baron/Getty Images)