Van olyan ember, aki nemet mondana a Napolinak?

Nemrég a kieső, tizenegyedik helyre csúszott újpestiek Honvéd elleni futballmeccsén már egy új edző, Predrag Rogan ült a kispadon, és rögtön az első bajnokit meg is nyerték Novothny Soma fejesgóljával. Azóta megverték a Debrecent is (3-1), így öt fordulóval a vége előtt négy pontra eltávolodtak a veszélyzónától – a csapat levegőhöz jutott. Novothny elsőként az edzőváltásról beszélt az Indexnek.

„Predrag hihetetlenül pozitív személyiség, nagy mentális többletet képes adni. Csodák nincsenek, két nap alatt nem lehet átváltoztatni a csapatot, de ki tudott szakítani a világunkból, a negatív spirálból.

A Honvéd ellen sem játszottunk különösebb taktikát, de küzdöttünk, hajtottunk, összekapartunk egy gólt, és az utolsó percben a Honvéd kapufát rúgott, ahonnan kifelé jött a labda. Nem mágust, edzőt szerződtetett a klub, nem ő tolta kapufára a labdát, inkább csak szerencsénk volt, amiben persze szerepe lehetett annak is, hogy más szemléletű csapat volt kinn a pályán.”

Az Újpest 1911 óta a hazai élvonal tagja, természetesen a játékosok sem szeretnék, ha a klub történelme éppen velük fordulna rossz irányba. A 25 éves csatár szerint nincs kulcsmeccs a folytatásban, és mivel négy pont választja el a csapatot a kieső helytől, minden meccsre ugyanúgy kell készülni és koncentrálni. A bajnokság utolsó két mérkőzését (ZTE, Kaposvár) hazai pályán játsszák, ami mindenképpen szerencsésnek mondható.

Novothny januárban tért vissza Dél-Koreából, ahová tavaly márciusban ment kölcsönbe. Előtte a 2017–18-as szezonban 17 gólt lőtt a hazai bajnokságban, jól ment neki a játék, de jobb ajánlat nem érkezett érte.

A másodosztályú Puszannal feljutottak, a magyar játékos a legfontosabb meccsen egy szélről érkező labdát a léc alá fejelt, így vette ki a részét a sikerből. Minden pályán töltött percért megküzdött. Mintha kiképzőtáborban lettek volna, olyan kemény edzésekre fogták a csapatot, hetente háromszor volt kemény futóedzés. Volt olyan, hogy duplázott az egyik bajnokin, de az senkit sem izgatott, mert a következő edzésen a legjobb öt között kellett lennie a futásmennyiségben.

„Fizikailag sokat fejlődtem, és ezzel együtt mentálisan is. Szerettem Koreát. GPS-szel nézték minden edzésen a teljesítményünket, kemény brusztos foci volt. Egyszer úgy kaptunk gólt a kilencvensokadik percben, hogy a kapus lehúzta a labdát egy szöglet után, és ahelyett, hogy ráfeküdt volna, előrehajította. De pontatlan lett, visszarúgták, bement. Ilyet talán sehol nem látni a világ más pontján. A játékhoz való hozzáállást viszont jól szimbolizálja, hogy alig volt holtidő, mentünk előre.”

Novothnynak nem ez volt az első légiós kalandja, mert 17 évesen kiszemelte őt egy olasz sztárcsapat, a Napoli. Harmadikos volt a veszprémi Lovassy László Gimnáziumban, amikor felvették vele a kapcsolatot 2012 januárjában. A másodosztályban, 17 évesen volt egy kirobbanó félszezonja, 13 meccsen kilenc gólt lőtt, a korosztályos válogatottakban sem játszott rosszul, és a hazai akadémiák érdeklődését is felkeltette, amikor az olaszok megkeresték.

„Az egyik edzés után volt vagy tíz nem fogadott hívásom, nem is értettem, mit akar ennyire sürgősen édesapám. Azt hittem, baj van, ehelyett azt újságolta, hogy két nap múlva ki kellene mennem Nápolyba. Nem próbajátékra hívtak, már feltérképeztek előre, meg akarják mutatni a klubot, az edzőcentrumot. Így két nap múlva Cavani ment el mellettem, akit addig csak a tévében láttam.

Persze hogy el akartak kápráztatni. Egy itthoni átlagos januári edzés helyett Hamšík rúgásait és Lavezzi sebességét csodálhattam. Azt hittem, álmodom, de nem. Egy kitételem volt, édesapám is legyen ott mellettem abban a félévben. Ők azt hitték, valami sokkal komolyabb dolgot kérek, így gyorsan aláírtuk a papírokat.”

Az U19-es csapat edzője Adolfo Sormani volt, akinek nagyon tetszett Novothny játéka, a gólérzékenysége, a fegyelmezettsége, a pontos védekezése. Azt csak később tudta meg, Sormani azért kapott engedélyt az elnöktől, hogy igazolhasson, mert a juniorbajnokságban győzelmi kényszerben voltak, hét meccsből hatot meg kellett nyerjenek, hogy a rájátszásban folytathassák. Sormani fogadott Laurentis elnökkel, hogy majd a magyar centerrel beindul a csapat, és a sorozatos győzelmekkel eljutnak az áhított rájátszásba. Novothny jól mutatkozott be, a csapat továbbjutott, az edző megnyerte a fogadást. A hat hónapos próba után öt évre szóló szerződést kötött.

Pontosan tudta, hogy az olasz klubok ilyen helyzetben gyakran kölcsönadják a fiatal játékosokat, akik a harmadosztályból verekedhetik egyre feljebb magukat. Vele is így történt. Kockázatos volt ugyan a hosszú távú szerződés, mert nagy volt a csapaton belüli konkurencia, de a Napoli hívó szava a világ minden táján sokat ér.

„Őszintén, van olyan ember, aki nemet mond a Napolinak? Nem ismerek ilyet. Milyen önbizalomra vall, ha valaki elbújik egy ilyen lehetőség elől. Persze, bíztam abban, hogy én leszek az az egy, aki majd kitűnik, aki majd bemutatkozik a felnőttcsapatban. Erre egyszer volt esélyem, egy pénteken Benítez még úgy kalkulált, hogy benne leszek a keretben. Elő is volt készítve a mezem, de másnap megérkezett a kolumbiai Zapata.

Benítez elmondta, tetszik neki, amit csinálok, elégedett a hozzáállásommal, de Zapata az Estudiantestől érkezett. Ő most elég nagy szezont fut az Atalantánál, és akkor is egy nagyon jó játékos volt. Ha szerencsés vagyok, lehetett volna egy meccsem. Ezt egy kicsit sajnálom. Kölcsönadtak újra, én pedig mentem a Paganeséhez.”

A Napolinál Hamšíkkal baráti viszonyba került, a szlovák válogatott középpályás sokat segített neki a beilleszkedésben, majd később az esküvőjére is meghívta, ahová azonban a magyar játékos nem tudott elmenni. Novothny jövőre nősül, Rubint Rella a menyasszonya, természetesen ő is szeretné megosztani Hamšíkkal ezt az élményt, és abban bízik, hogy a szlovák sztárnak megfelelő lesz az időpont.

Amikor 2015 januárjában az előbb említett Sormani lett a Südtirol edzője, odavette magához ismét kölcsönbe a támadót. Novothny rögtön az első meccsen duplázott az Arezzóval szemben, ezután az olasz sportnapilap címlapjára is felkerült a neve. A jó rajt után a csapat kezdett kifulladni, neki sem ment a játék. 2015 nyarán tért haza Diósgyőrbe, akkor úgy tervezte, hogy majd itthon építi fel magát, és jut el ismét arra a szintre, hogy egy külföldi lehetőség szóba jöhessen.

Nem forgolódik az ágyban amiatt, hogy az olaszországi légióskodása így sikerült, nem emészti magát azon, több volt-e benne. Mindent megtett az alapozásokon, hogy magára irányítsa Benítez vagy Mazzarri figyelmét. Gyorsan megtanulta a nyelvet, látták rajta, hogy be akar illeszkedni, és egyébként is jó volt belekóstolni a fanatikus nápolyi drukkerek szeretetébe, akik az ifistákat is körülrajongják.

2017-ben érkezett Újpestre, de a szurkolók valamiért nem kedvelték, és amikor egyszer ő válaszolt a drukkerek kérdéseire a klub hivatalos honlapján, 2018 novemberben mondta elhíresült, nagy hatást kiváltó monológját, amiben elhangzott „sajnos jellemző, hogy néhányan képesek az addigi introjektíven megélt külső világ percepcióját vulgárisan kommunikálni”.

Nem előre betanult, nem felolvasott szöveg volt, ez látszik a felvételeken. Készült előre, hogy majd mond valami érdekeset és hatásosat, azért tette, mert a 150 hozzászólásból 149-ben szidták őt.

„Súlyosabbnál súlyosabb szavakat vágtak hozzám, tényleg ömlött a rám a szenny. Nem a kritika, hanem idézhetetlen kifejezések. Ezt fontos kiemelni. És igen, a futballistákat általában butának, bunkóknak skatulyázzák be. Vannak sablonos válaszok egy meccs utáni interjúban, ez nyilvánvaló, de sokszor a kérdés is az. De nem szerencsés az általánosítás, ezért belőlem kibukott egy reakció, és magam sem gondoltam, hogy olyan hatást váltanak ki a szavaim,

hogy még Sebestyén Balázs rádióműsorának érdeklődését is felkeltem. Igyekszem nem idegen szavakat használni, mint ahogy most sem teszem. Szerencsére jól sült el a dolog, mert pár nap múlva mesterhármast lőttem a Kisvárdának. Az első perctől azt szerettem volna, hogy a drukkereknek örömet okozzak, ha már értem, a klub miatt jöttek ki a meccsre.”

Mivel tartják a kapcsolatot a többi klub játékosával, tudják, hogy a Kaposvárt leszámítva az Újpesté a legkisebb költségvetés az NB I.-ben. Nincs mögöttük befolyásos személy, a belga tulajdonost nem halmozzák el a szponzorok. A másodosztályban is vannak klubok, ahol jobban lehet keresni, mint Újpesten, az élvonalban pedig mindenhol.

A sok pénznek, főleg, ha valaki még a kispadon is sokat kap, elkényelmesítő hatása is lehet, ez a veszély itt nem áll fent. Nem tudjuk befolyásolni a hátteret, ezért nem is foglalkozunk vele. Itt előfordult, hogy az edzésre kijönnek a drukkerek, mint hétfőn például, ez máshol nem természetes. Most már szurkolást is kapunk tőlük. A csapat nem ünnepelt a két győzelem után, az edzőnk nem is hagyta volna, mert csak a kötelességünket tettük. A szezon végére azért jó lenne a drukkerekkel együtt tapsolni.

Az Újpest vasárnap a Fehérvár vendége lesz.

(Borítókép: Novothny Soma. Fotó: Huszti István / Index)