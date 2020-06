Kiakadtak a zárt kapus spanyol meccsre belógó, szelfizgető szurkoló miatt

A spanyol futballszövetség vasárnapi közleményében ítélte el annak a szurkolónak az akcióját, aki szombat este belógott a Mallorca-Barcelona zárt kapus bajnoki mérkőzésre, majd a pályára is beszaladt, mert közös fotókat akart a játékosokkal.

Azt írják, hogy elítélik a történteket, és eljárást kezdeményeznek az ügyben, mivel a szurkoló a járványügyi előírásokat megszegve, mások egészségét is veszélyeztette, amikor a pályára rohant. A francia férfit végül a biztonsági személyzet kapcsolta le.

A kihallgatásakor elmondta, hogy előre eltervezte az akciót, mert mindenáron találkozni akart Lionel Messivel, akinek a nagy rajongója. Jordi Albával végül közös fotót is készített a pályán, de a hírek szerint a rendőrök kitöröltették vele a képeket. A stadionba egyébként úgy jutott be, hogy átmászott egy kétméteres kerítésen. A Mallorca külön vizsgálatot indított a történtek miatt.

A koronavírus-járvány miatt több hónapot állt a spanyol bajnokság is, melyet szigorú biztonsági intézkedések mellett kezdtek újra, a szombat esti Mallorca-Barcelonára is csak nagyjából kétszáz ember mehetett be.

(Sport.es, MTI)