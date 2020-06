Bajnok a Fradi: 24 év után sikerült a címvédés

A Honvéd kedd esti legyőzésével, három fordulóval a bajnoki szezon vége előtt a Ferencváros megszerezte története 31. magyar bajnoki aranyérmét. Ezzel megvédte tavalyi elsőségét, és megerősítette vezető pozícióját az örökrangsorban az MTK (23 bajnoki cím) valamint az Újpest (20) előtt.

A kedd esti mérkőzésen Miha Blažič 48. percben szerzett fejes góljával kerültek előnybe, majd pár perccel később jött a második is, Michal Skvarka növelte az előnyt.

A folytatásban több gól már nem született, így 2-0-s győzelmével a Hidegkuti Nándor Stadionban ünnepelhette a bajnoki címet a Fradi.

A vezetőedző Szerhij Rebrov azt emelte ki, hogy nem könnyű két bajnoki címet egymás után nyerni, ráadásul a játékosok mentalitása is fejlődött, ennek külön örül.

A bajnokság mellett az EL-ben is volt nagy eredmény

A klubnak 1995 és 1996 után sikerült ismét a duplázás, és fontos párhuzama a jelenlegi és a 24 évvel ezelőtti sikeres szereplésnek, hogy a klub akkor is helytállt a nemzetközi kupában. Akkor a BL-csoportkörben, most az EL-főtáblán akadtak bravúros eredmények a két bajnoki cím között – hogy másodjára sikerül-e ismételnie, vagy netán javítania nemzetközi szinten a Fradinak, az majd kiderül.

Fontos viszont kiemelni, hogy a 2019-es Európa Liga-csoportkörben évtizedek óta nem látott sikert hoztak, hiszen idegenben az első kalapból kisorsolt ellenfelet, mint most a CSZKA Moszkvát, nagyon rég sikerült utoljára legyőzni. Voltak persze kilengések is, mert a Dinamo Zágráb (0-4) és a Ludgorec (0-3) is magabiztos győzelmekkel távozott a Groupama Arénából.

De ettől még a Ferencváros ősszel az utolsó kupafordulóban harcban állt a továbbjutásért, végül azonban meg kellett elégednie a csoport harmadik hellyel.

Amíg a Vidit leszívta a kettős terhelés a 2018-19-es idényben, a Fradinak meg sem kottyant, és egyszer sem került hullámvölgybe a magyar bajnokságban.

Az egész bajnokság alatt nem volt két egymást követő forduló, amikor legalább egyszer ne nyert volna a csapat, vereség vagy döntetlen után rögtön tudtak javítani. A felcsúti 4-1-es vereségkor a szurkolók kihívták magukhoz Lovrencsics Gergelyt még a harmadik fordulóban, utána egyszer sem lehetett okuk a panaszra.

Igazolásokban is fejlődtek

A kapuban Dibusz Dénes magabiztosan teljesített, a védelem jobb oldalán a már említett Lovrencsics játszott. A védelem közepén többször variált az ukrán edző, Szerhij Rebrov. Miha Blažič volt az oszlop, mellette cserélődött Abraham Frimpong, Kenneth Otigba és Botka Endre is. A bal szélen Eldar Ćivić védekezett.

A két védekező középpályás Ihor Haratyin és Sigér Dávid volt, utóbbi sokat fejlődött, és a válogatottban is bemutatkozott. A támadó szekcióban legtöbbször a Nguen Tokmac, Isael, Olekszandr Zubkov és Franck Boli négyes kapott helyet. Varga Roland is sokszor lendített a támadások sebességén, Moszkvában például ő lőtte a győztes gólt.

A sportigazgató, Hajnal Tamás érdemeit is fontos kiemelni, amíg korábban érthetetlen igazolásokat hajtottak végre, és egymást váltották a német másodosztályból érkező és különösebb nyom nélkül távozó játékosok, most inkább a tudatosság volt szembetűnő. Télen visszatért Somalia Franciaországból, megszerezték Vécsei Bálintot Svájcból, és nyilván már most is megvannak a tervek arra az esetre, ha valaki távozna. A legeredményesebb játékosok: Zubkov és Boli 9-9, Isael és Tokmac 7-7, Varga 6 góllal voltak eddig.

Mihez kezdenek a nemzetközi kupában?

A Fradi feljavította az UEFA együtthatóját 9-esre, ami azt jelenti, hogy kiemelt lesz a következő nemzetközi kupasorozat első fordulójában.

A magyar csapatok jellemzően nem tudtak élni, nem tudták kellőképpen kiaknázni a múltban koefficiens emelkedését. A Debrecen folyamatosan amortizálódott a két csoportkörös (2009 BL, 2010 EL) szereplés után, a Videoton ismételni sem tudott (2012 és 2018), sőt inkább kellemetlen vereségek jöttek a Mladost Podgoricával valamint a Vaduzzal szemben. A Fradi előtt az esély adott, a klubot vonzóvá teheti egy újabb csoportkör. A klubnál dolgozó utánpótlás edzőknek kell most már szintet ugraniuk, mert nincs saját nevelésű meghatározó játékos évek óta, és nem mentegetőzhetnek azzal, hogy könnyebb külföldről kész játékost igazolni.

Szerhij Rebrov megtartása kulcskérdés lesz, mert sokat és eredményesen dolgozott a csapattal, és már külföldön is értékelhető eredményt ért el. A távozásáról szóló eddigi sajtóhíreket rendre cáfolta a csapat.

Borítókép: Ferencvárosi szurkolók és a lelátó székeire kihelyezett portrék a labdarúgó OTP Bank Liga 29. fordulójában játszott Ferencváros - Kisvárda mérkőzésen a Groupama Arénában 2020. június 13-án. MTI/Kovács Tamás