A ManUnited sztárja kilobbizta, hogy ingyen ebédhez jusson több százezer gyerek

Odion Ighalo indította be a Unitedet Linzben, meg sem álltak öt gólig. Két zárt kapus EL-meccs, 8 gól.

A Manchester United 22 éves sztárja, Marcus Rashford azért kezdett el kampányolni a napokban, hogy a koronavírus-járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került családok gyerekei a nyár alatt is ingyen ebédhez juthassanak. A focista nyílt levélben kérte a pártok képviselőit, hogy a járvány alatt bevezetett rendszert ne vezessék ki a nyári hónapokra. A karantén hónapjai alatt a családok hetente 15 font értékű vouchert kaptak, amiből fizetni tudták gyerekeik étkeztetését. Rashford levelét 147 ezren osztották meg a Twitteren.

Amikor a hűtőhöz mész, hogy kivedd a tejet, gondolj egy pillanatra annak a körülbelül 200 ezer gyereknek a szüleire, akik úgy keltek fel aznap, hogy nem tudtak mit enni adni nekik

– írta egyik Twitter-bejegyzésében Rashford. A statisztikák szerint a járvány alatt 1,3 millió iskolás vette igénybe Angliában az ingyenes étkeztetést, ami az összes állami oktatásban tanuló gyerek 15,4 százalékát jelenti. Rashford saját példájával érvelt, gyerekként sokszor ő is éhezett, az iskolai menza volt az egyetlen lehetőség, ahol rendes ételhez juthatott. Csak Angliában és Észak-Írországban állt volna le az ingyenes étkeztetés, Skóciában és Walesben egyébként is folytatódott volna a rendszer.

A kormány első körben lesöpörte a ManUnited játékosának javaslatát, annak ellenére, hogy több politikus is beállt a kezdeményezés mögé, London polgármestere, Sadiq Khan is támogatásáról biztosította. Rashford nem adta fel, keddi Twitter-bejegyzésében arra kérte követőit (akik nincsenek kevesen, 2,8 millióan követik a játékost), hogy továbbra is minél többen osszák meg felhívását, hátha a kormány meggondolja magát.

És így is lett, a kormány néhány órával Rashford posztja után bejelentette, hogy létrehoz egy 120 millió fontos alapot, amiből hat héten keresztül biztosítanak ingyenes étkeztetést a rászoruló gyerekek számára.

A brit miniszterelnök, Boris Johnson megköszönte Rashford kiállását az ügyben, és tiszteletét fejezte ki, amiért sportolóként egy fontos cél érdekében felhasználta ismertségét. Rashford a bejelentés után azt írta: „Nem tudom, mit mondjak. Nézzétek meg, mire vagyunk képesek, ha összefogunk. Ez Anglia 2020-ban.”

Rashford a United saját nevelésű játékosa, 2016-ban mutatkozott be a felnőtt csapatban, első meccsén rögtön két gólt rúgott, azóta 133 meccsen összesen 41-szer volt eredményes. A Premier League több mint három hónapos kényszerszünet után június 17-én folytatódik.