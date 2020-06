A koronavírus miatt még mindig nem kezdődhet el a kínai futballszezon

Ezúttal egy nagybani piac, azon belül is egy lazacos vágódeszka a gócpont.

Miután Kína fővárosában, Pekingben ismét terjedni kezdett a koronavírus, újra leállították a sportrendezvények tartását, ami bizonytalanná teszi, hogy június végén elkezdődhet-e az első osztályú kínai futballbajnokság, a kínai Szuperliga, írja az AFP.

Januárban a kínai volt az első bajnokság, amelyet a járvány miatt leállítottak, és határozatlan időre halasztottak el. Több hónapnyi korlátozások után úgy tűnt, hogy júniusban kezdődhet el a 2020-as futballszezon, ám csütörtökön a kínai állami média arról számolt be, hogy bizonytalanság övezi a rajtot.

A kosárlabdaszezon szombaton, zárt ajtók mögött folytatódhat Kínában, viszont a labdarúgó-szövetség (CFA) még nem kapta meg ehhez a kormány és a járványügyi hatóságok legmagasabb szintű jóváhagyását, így továbbra sincs biztos biztos időpontja a szezon kezdetének. Ugyanakkor az idő is sürget, mivel a CFA nem szeretné, hogy az idei szezon esetleg 2021-re is átcsússzon. Most úgy tűnik, legkorábban július közepén kezdődhet el a bajnokság.