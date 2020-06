A Honvéd ellen harcolta ki a bennmaradást a ZTE

Izgalmasnak ígérkező meccsel folytatódott péntek este az NB I., a nyolcmeccses veretlenségi szériából érkező ZTE-nek ugyanis győzelemre volt szüksége a Honvéd ellen ahhoz, hogy garantáltan elkerülje a kiesést, a zalaegerszegi csapatnak azonban hosszú ideje nem volt már sikerélménye a kispestiek ellen. Most lett, 2-0–ra nyertek, ezzel pedig bebiztosították a bennmaradásukat az első osztályban.

A hazai pályán játszó zalaegerszegi csapaton már a meccs elején is látszott, hogy eléggé nyerni szeretnének, és valószínűleg az is eléggé feltüzelhette őket, hogy a meccsre közel ötezer szurkoló látogatott ki. Ennek megfelelően rögtön magukhoz is ragadták a kezdeményezést, sorra dolgozták ki a helyzeteket, de gól egyikből sem esett. Ezt követően aztán felébredt a Honvéd is, az első félidő utolsó negyedórájában mindkét oldalon volt egy-egy kapufa, és két óriási helyzet, de végül 0-0-val mehettek az öltözőbe a csapatok. A második játékrészben viszont nem kellett sokat várni az első gólra, a kispesti Batik Bence parádés kapáslövéssel lőtte be a saját kapujába Barczi beadását, Levkovich csak szemmel tudta követni a labdát.

Azt persze nem lehetett állítani, hogy a ZTE nem érdemelte meg a vezetést, mert ezt követően sem lazítottak, Radó előtt több helyzet is kínálkozott, de a zalaegerszegi gólgyáros ezúttal képtelen volt a kapuba találni. A hosszabbításban aztán végül a percekkel korábban csereként beállt Babati Benjamin döntötte el a meccset, aki Tamás remek csele után érkező beadását vágta be közelről a kapuba.

A ZTE ezzel a győzelemmel a következő idényben is biztosan marad az élvonalban, a Honvéd viszont matematikailag még akár ki is eshet, ha rosszul alakul számukra a szezon hátralevő része.

