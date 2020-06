A videóbíró mentette meg a vereségtől a Tottenhamet

Szenvedős meccsen játszott egymással 1-1–es döntetlent péntek este a Manchester United és a Tottenham a héten újraindult Premier League 30. fordulójában. A hosszú kényszerpihenő hatását mindkét csapaton eléggé érezni lehetett, így pár nagy védésen kívül leginkább az hozhatta rá a szívbajt a szurkolókra, amikor a hosszabbításban a második tizenegyest fújta be a játékvezető a Unitednek, a videóbíró azonban itt már közbeszólt.

A győzelemre mindkét csapatnak elég nagy szüksége lett volna ahhoz, hogy beférkőzzenek a legjobb négy közé a tabellán, és a Uniteden eleinte érződött is valamennyire a győzni akarás, ám egy Rashford-helyzetet leszámítva nem nagyon tudták kihasználni a fölényüket. Az ivószünetet követően aztán beindultak az események, előbb a United került helyzetbe, majd a kontrából Steven Bergwijn szerzett vezetést a Tottenhamnek egy nagy szóló végén.

Ebben a gólban persze De Gea is benne volt egy kicsit, pár perccel később azonban ki is köszörülte a csorbát, és Szon fejesét tolta nagy bravúrral a kapu fölé. Innentől aztán megint visszasüllyedt a meccs a korábbi szintre, ez pedig a második félidő elején sem változott, a 63. percben viszont Pogba beállásával megint kapott egy kis színt a manchesteri csapat. Pár perccel később Llorisnak kellett hatalmasat védenie egy labdaszerzés után kialakult helyzetnél, a 81. percben pedig Pogba harcolt ki egy tizenegyest, amit Bruno Fernandes lőtt be magabiztosan.

A hajrára így döntetlennel fordultak rá a csapatok, és bár a játékvezető a 92. percben befújt egy újabb büntetőt a Unitednek, a videózás után egyértelművé vált, hogy Bruno Fernandes tulajdonképpen csak megbotlott a védőjében a tizenhatoson belül, így itt végül visszavonták az ítéletet. A Unitednek ezután is volt még helyzete, de nem találtak a kapuba, így maradt az 1-1. A másik pénteki meccsen eseménytelen első félidő után beindult a Southampton, a második félidőben futószalagon szállították a gólokat, és 3-0–ra verték a Norwich Cityt.

Premier League, 30. forduló