Juhász Roland 20 éves pályafutása győztes góllal ér véget

A hamarosan 37 éves Juhász Roland győztes góllal, pályafutása alatt első tizenegyesét értékesítve fejezte be pályafutását. A már biztosan ezüstérmes Fehérvár 1-0-ra győzte le a már bajnok Ferencvárost a magyar bajnokság keddi esti meccsén.

Az MTK-ban nevelkedő Juhász 20 évvel ezelőtt mutatkozott be az NB I.-ben, 2000. május huszadikán állt be Nicolae Ilea helyére. Akkor még csatárposzton szerepelt, és 2001-ben a Ferencváros 5-2-es kiütésekor már gólt is szerzett. 2003-ban került a védelembe, majd az ő góljával lett bajnok az MTK. A válogatottban 2004 tavaszán mutatkozott be. Mindjárt az első meccsén gólt szerzett Japán ellen Zalaegerszegen, Huszti Szabolcs beívelése után fejelt a kapuba.

2005 augusztusában igazolta le az Anderlecht, és rögtön a mély vízbe dobta a Bajnokok Ligájában, mert a Chelsea elleni meccsen Didier Drogbát kellett semlegesítenie. Nem kis ugrás volt, mert előtte Tatabányán játszott bajnokit. Akkor még jobban felkészítette a hazai bajnokság a BL-re a játékosokat, illetve neki már volt a lábában 20 válogatott meccs.

Nem ijedtem meg Londonban a lehetőségtől, nyomás alatt jobban teljesítettem, ezért inkább vártam, hogy ott lehessek a pályán. 4 ezer szurkoló eljött velünk Brüsszelből, mintha hazai pályán lettünk volna. 1-0-ra kaptunk ki, a védekezés nem ment rosszul, mert Lampard egy szabadrúgást rakott be a kapuba, és azzal nyertek az angolok. Megdicsért a sajtó, megdicsért az edző

- mondta egy korábbi interjúnkban. Az Anderlechttel négyszer lett bajnok, az EL-ben volt egy emlékezetes, sarkazós gólja, az AEK Athén ellen szerezte. A világbajnok olaszok ellen is eredményes volt 2007 augusztusában, barátságos meccsen a Puskás Stadionban.

Juhász Roland sarkazása

2013-ban tért haza, a 2016-os Eb-csapatban is helyet követelt magának, ebben közrejátszott Fiola Attila sérülése is. Három meccsen lépett pályára. 95 válogatottsággal vonult vissza, az Eb után búcsúzott.

"Vagyok annyira jól nevelt, hogy százig akkor sem mentem volna el, ha megnyerjük az Eb-t. Pedig akkor már nagyon közel lettem volna hozzá. Soha nem kellettek a kegyelemcserék, hogy azzal hiúságból növeljem a válogatottságaim számát, és megelőzzem Bozsik Józsefet.

Ő egy legenda, én nem vagyok az, kellő időben hátraléptem volna, ha veszélyt jelentek az ő 101 válogatottságára.

- ezt szintén az Indexnek mondta.

2018-ban teljesült a vágya, magyar csapattal is elérte nemzetközi kupa csoportkörét. A Vidinek az utolsó fordulóban a Chelsea ellen volt esélye a továbbjutásra, de ez elmaradt. A szezon után futballban szeretne maradni, a klubja, a Fehérvár is hajlik erre.

(Borítókép: A hazai közönség előtt utoljára játszó fehérvári Juhász Roland fogadja szurkolók köszöntését a MOL Fehérvár FC - Ferencvárosi TC mérkőzés végén a székesfehérvári Sóstói Stadionban 2020. június 23-án. - fotó: Koszticsák Szilárd / MTI)