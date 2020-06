Összehasonlították, mennyire falja fel az edzőket az NB I.

A svájci futballkutató intézet, a CIES legújabb tanulmányában azt vizsgálta, hogy a világ 79 országának 110 bajnokságában milyen hosszú időt töltenek egy csapatnál a kinevezett edzők. Ez alapján el lehet dönteni, igaz-e a magyar edzők panasza, akik türelmetlennek gondolják a tulajdonosokat, és nem várják meg, hogy a munkájuk gyümölcsöt hozzon.

A hazai élvonalban átlagban 189 napot,

vagyis fél évnél alig többet tölt egy szakvezető a kispadon. A brazil másodosztályban átlagban 122 nap után már fel vagy le szoktak mondani az edzők, a török másodosztályban sem különösebben elnézőek az edzőkkel, ott 124 nap az átlag. A napok itt azért fontosak, mert 4 nap alatt akár két forduló is lebonyolítható, bár a válogatott meccsek miatt két szünetet szoktak beiktatni.

A környékbeli országok viszonylatáról elmondható, hogy a magyar tulajdonosok türelmetlenek. Itt van ugyanis a lista, hány napot töltenek átlagban egy csapatnál az edzők.

Horvátország: 199

Szlovákia: 213

Románia: 223

Szerbia: 232

Csehország: 245

Ausztria: 336

Szlovénia: 385

Az osztrák adat azért is érdekes, mert a magyar másodosztályban ugyanennyire jött ki az átlag a június elsején záruló felmérés alapján. És akkor nézzük az öt topligát:

Bundesliga: 336

Olaszország: 351

Franciaország: 375

Spanyolország: 506

Anglia: 537

A hazai bajnokságban most 4 külföldi edző dolgozik, ez a 12 csapat egyharmada, a Bundesligában ugyanez a helyzet, de ott a 18 csapatból hatnál van külföldi tréner. A magyar futballban nevelkedett edző nem dolgozik most sehol, a kettős állampolgárságú Szabó Zoltán a Topolyát a szerb első osztály negyedik helyére vezette, ami azt jelenti, hogy nemzetközi kupameccset is rendeznek majd a magyar állam által is támogatott csapatnál. A svájci másodosztályú Grasshoppersnek erdélyi születésű edzője van, Kádár Zoltán. Az egykor szebb napokat látott klub most a harmadik.

A legnagyobb exportőr most Argentína, 68 edzőt ad a vizsgált bajnokságokba, a spanyolok 41, a szerbek 34 edzőt delegálnak. Az 55 éves Bruno Luzi egyébként, aki a legtöbb ideje edző ugyanannál a csapatnál. 6910 napja nevezték ki a francia másodosztály tizedik helyén álló Chambly élére. A magyar származású Vermes Péter 3856 napja irányítja a Sporting Kansast, ezzel hetedik az állandóság rangsorában.