Gazdag Dániel idén is lőtt egy igen emlékezetes gólt

Sokszor felmerülő kérdés, kiért érdemes meccsekre járni az NB I.-ben. Nagyon úgy látszik, a honvédos Gazdag Dániel ilyen játékos lehet, mert az előző két szezonban is rúgott egy maradandó gólt. Szerdán a Kaposvárnak nyeste be 20 méterről, és akárki áll a kapuban, nem tudta volna hárítani.

A játékos azt mondta, hogy a meccs előtt is megpróbálta, de akkor nem ment be, és edzésen is szokta ezt a mozdulatot gyakorolni.

Az egyszeres válogatott Gazdag 2017-ben a Balmazújvárosnak lőtt egy labdát hajszálpontosan 30 méterről a jobb felsőbe. Felcsúton pedig egy olyan támadás végén lőtt sarokkal a kapuba tavaly, amit érdemes végignézni.

A 24 éves középpályás idén 22-szer volt kezdő a Honvédban, és a kupadöntőn is ott volt a győztes csapatban. Gazdag egyébként a klub saját nevelése, az EL-ben is mutathatna egy hasonlóan pontos lövést.