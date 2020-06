Márton nem nehéz ember, csak el kell viselni, hogy ő a legokosabb

A Zalaegerszeg nagy tavaszi menetelésével meghosszabbította élvonalbeli tagságát az NB I.-ben. A sportigazgató, Sallói István arról beszélt az M4 Sporton, hogy a csapat 70 százalékát együtt tartják, de azt még nem tudta megmondani, hogy a jó munkát végző edző, Márton Gábor marad-e a kispadon. A szerződése ugyanis, tárgyalni fognak vele. Ugyanez vár a korábban a válogatottban is megforduló Stieber Zoltánra.

Azt mondta még viccesen Mártonról, nem nehéz ember, csak el kell viselni, hogy nincs nála szebb és okosabb szakember a világon.

Sallói a Fociológia című könyvből is idézett, miszerint jó eséllyel fellendülés várható, ahol edzőt cserélnek, erre mutatnak a statisztikák, ezért kis túlzással a teasütemény is ülhetne a kispadon. Náluk is ez történt.

Az igazgató szerint az igazgatónak van a legnagyobb szerepe a klub életében jelenleg, mert ő a kapocs a tulajdonos és az edző között, van ráhatása a játékosállományra, és az egész klub lelkére.

A ZTE olyan játékosokból alkotott jó csapatot, akiket máshol kidobtak. Szó szerint azt mondta, Bobál Gergőt Csákvárról kukázták ki. A másik Bobál, Dávid nem kellett a Paksnak, Bőle Lukács a Fradiban nem kapott elég lehetőséget, Tamás Krisztiánban és Bolla Bendegúzban a Vidiben nem bíztak eléggé.

A tulajdonosnak szerinte 500 milliót kell előteremtenie minden szezonra, hogy zavartalan legyen a működés.

(via csakfoci)