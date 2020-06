Huszti Szabolcs: Itt az ideje befejezni

Visszavonult Huszti Szabolcs, a Mol Fehérvár korábbi 51-szeres magyar válogatott futballistája, jelentette be klubja honlapja. Huszti októberben műtéten esett át, ám térde nem jött rendbe, ezért döntött most pályafutása befejezése mellett.

„Nagyon sokat köszönhetek a labdarúgásnak, nehéz szavakba foglalnom azt, hogy mennyire fontos ez számomra. De már nem a legfontosabb. A legfontosabb, hogy egészségesen láthassam a gyermekeimet felnőni. Őszintén éreztem, sőt a mai napig is érzem magamban az erőt a folytatáshoz, el is kezdtem az edzéseket, de a szervezetem jelzett – itt az ideje befejezni. Köszönöm mindenkinek a Vidinél, hogy 2018 januárjában bízott bennem. A bajnoki cím, a főtéren az ünneplések, a kupagyőzelem, az Európa-liga csoportkör mind-mind olyan élmény, amelyet nem felejtek el soha. Természetesen szeretném a labdarúgás világában folytatni az életemet, bízom benne, hogy lesz lehetőségem arra, hogy a tapasztalataimat valamilyen formában átadhassam az utánam következő generációknak. Csodálatos karrierem volt, minden úgy történt, ahogy annak történnie kellett” – nyilatkozta Huszti a Fehérvár oldalán.

Huszti Szabolcs 1983. április 18-án született Miskolcon, ám pályafutását már Veszprém megyében, a Tapolcai Bauxit serdülői között kezdte el. 14 évesen már szerződtette a Ferencváros, ahol végigjárta a korosztályos csapatokat, és már 18 évesen, 2002 februárjában bemutatkozhatott az első csapatban egy ciprusi edzőmeccsen. Az NB I.-ben 2003 őszén játszott először Garami József irányítása alatt, majd a 2003/04-es szezon felénél Sopronba került kölcsönbe.

A Matáv Sopronban 14 mérkőzésen 6 gólt szerzett, Lothar Matthäus pedig a válogatottba is behívta. Első válogatott mérkőzésén, Japán ellen rögtön győztes gólt lőtt. A kölcsön után ismét a Ferencvárosban játszott egy szezont, majd a francia első osztályú FC Metzhez igazolt. Itt 21 tétmeccsen egy gólt szerzett, majd egy évvel később, 2006-ban a Bundesligába szerződött, a Hannover játékosa lett.

Németországban remekül ment Husztinak, első szezonjában 31 bajnokin négy gólt szerzett és hét gólpasszt osztott ki, a Borussia Dortmundnak kétszer, a Bayern Münchennek egyszer talált be, a következő szezonban pedig 31 bajnokin 10 gól és 7 assziszt került a neve mellé. Még fél évet Hannoverben töltött (17 bajnoki, 3 gól, 6 gólpassz), majd az UEFA-kupa címvédője, a Zenit Szentpétervár szerződtette. Huszti három és fél év alatt 82 tétmérkőzésen 12 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott, kétszeres orosz bajnokként és orosz kupagyőztesként tért vissza 2012-ben Hannoverbe. Ehhez az időszakhoz kötődik a válogatottság lemondása is, 2004 és 2010 között 51 mérkőzésen 7-szer talált be a nemzeti csapatban.

Huszti Szabolcs második hannoveri időszaka talán még az elsőnél is jobban sikerült, két év alatt 51 bajnokin 19 gólt és 18 asszisztot ért el, és a Hannover 10 Európa Liga meccsén is betalált öt alkalommal. 2014 nyarán a kínai Csangcsun Jatajhoz igazolt, majd 2015 elején visszatért a Bundesligába. Az Eintracht Frankfurt szerződtette őt, és nagyon jó vételt csináltak vele, első félévében egy góllal járult hozzá, hogy az élvonalban maradjon a csapat – ekkor szélső helyett már többször a középpálya közepén játszott. A 2016/2017-es szezon első felében 15 bajnokin 2 gólt szerzett, majd ezt követően ismét a Csangcsun Jatajhoz igazolt.

Fehérvárra 2018 januárjában szerződött és az elmúlt két és fél év alatt bajnoki aranyérmet és Magyar Kupát nyert a csapattal, valamint 2018 őszén az EL-csoportkörébe is bejutott velük. Összesen 67 tétmeccsen szerepelt a Vidiben, ezeken 14 gólt szerzett és kiosztott 21 gólpasszt.

Huszti mellett a Mol Fehérvár másik meghatározó játékosa, Juhász Roland is nemrég jelentette be visszavonulását.