Korszakos csapat eshet ki az NB I.-ből, dobogós lehet a Felcsút

Szombaton véget ér a magyar futballbajnokság egyik legfurcsább, leghosszabb, koronavírus-járvánnyal terhelt szezonja. Ahogy már az elmúlt két évben, most is ugyanaz a két klub, a Ferencváros és a Fehérvár között dőlt el bajnokság. A 10. forduló után a Fradi a Fehérvár 2-1-es legyőzésével állt az élre, majd végig ott is maradtak, és megnyerték 31. bajnoki címüket.

Viszont az utolsó fordulóra még így is több kérdés maradt. Eldől, hogy a Felcsút vagy a Mezőkövesd indulhat-e az Európa Liga következő kiírásának selejtezőjében, és az az is kiderül, hogy a Kaposvár mellett melyik csapat esik még ki az első osztályból.

Ki lesz a gólkirály?

A 33. forduló első meccse a 15:15-kor kezdődő Zalaegerszeg-Fehérvár lesz, amely már mindkét csapat számára tét nélküli: a Fehérvár a második helyen végez, a Zalaegerszeg biztosan bennmarad. Amiről viszont dönthet a meccs, az a gólkirályi cím. A Zalaegerszeg játékosa, az inkább szélső, mintsem csatár Radó András 13 góllal (ebből 6 büntetőből született) vezeti a góllövőlistát. Az persze egyáltalán nem csökkenti Radó érdemeit, hogy idén ennyi gól is elég lehet a gólkirályi címhez. Radó mögött 11-11 góllal áll a Honvéd támadója, Davide Lanzafame, és a Felcsút csatára, David Vanecek.

A magyar bajnokságban évtizedek óta nem lehetett gólkirályi címet nyerni ilyen kevés góllal.

Egészen 1970 tavaszáig kell visszamennünk az időben, hogy olyan gólkirályt találjunk, aki nem szerzett legalább 16 gólt. Ekkor a bajnokság 1950 után már negyedszer váltott rendszert, és állt át az őszi-tavaszi formára. Az Újpesti Dózsa csatára, Duna Antal félév alatt 16 meccsen játszott, és 14 góllal lett gólkirály.

Az 1963-as őszi szezonban a Budapesti Honvéd csatárának, Tichy Lajos 13 meccsen szerzett 13 gól kellett a gólkirályi címhez. Ugyanennyi góllal vezette a góllövőlistát 1944 őszén a Fradi csatára, Sárosi György is, amikor a világháború miatt félbeszakadt a bajnokság.

Három meccs dönt a kiesésről

Ennél is fontosabb, hogy mi lesz a tabella végén. A kiesésről döntő mindhárom meccs 17:30-kor fog kezdődni, és könnyen előfordulhat, hogy megismétlődik a 2018-as őrült végjáték, amikor még az utolsó percekig sem dőlt el, hogy a Diósgyőr vagy a Balmazújváros lesz a kieső.

Idén 41 pont kell a biztos bennmaradáshoz.

A 2019/20-as szezon versenykiírása szerint, ha két csapat azonos pontszámmal áll, akkor a több győzelem számít a rangsorolásánál, ha viszont ez is azonos, akkor a gólkülönbség lenne a döntő. De nézzük, milyen meccsek döntenek a kiesésről:

A Debrecen-Paks-meccsen viszonylag egyszerű a képlet. A Kondás Elemérrel nagyot hajrázó, de még mindig kieső helyen álló Debrecennek mindenképp nyernie kell a bennmaradáshoz, a Paksnak viszont ehhez egy döntetlen is elég.

A Diósgyőr-Kisvárda-meccs a vendégeknek lesz igazán fontos, akik csak egy ponttal előzik meg a Debrecent. Emiatt Bódog Tamás csapatának a debreceni meccs alakulását is figyelnie kell, ha nyer a Debrecen, akkor a Kisvárdának is pontot vagy pontokat kell szereznie.

A legkényelmesebb helyzetben az Újpest van. Hazai pályán fogadják a már kiesett Kaposvárt, és ha csak nem kapnak ki két gólnál nagyobb különbséggel, akkor nem eshetnek ki.

A Debrecen vagy a Paks kiesése is hosszú korszakot zárna le a két klub történetében. A Debrecen 1993-ban jutott fel az első osztályba, a 2005-ös bajnoki címük óta a magyar futball elmúlt időszakának legsikeresebb klubjává nőttek, 2014-ig hét bajnokságot nyertek. 2009-ben, máig utolsó magyar csapatként, a Bajnokok Ligája csoportkörében is szerepeltek.

A Paks 2006 óta játszik folyamatosan az első osztályban, legjobb eredményüket 2011-ben érték el, amikor másodikok lettek a Videoton mögött, és indulhattak az Európa Ligában. A csak magyar játékosokból álló csapat azóta többnyire a középmezőnyben végzett, biztos távolságra a kiesőhelyektől.

A kiesés által szintén fenyegetett Kisvárda nem túl régi szereplője az NB I.-nek, 2018-ban jutottak fel az első osztályba, és a szezon közben kinevezett edzővel, Dajka Lászlóval sikerült bennmaradniuk.

Az Újpest nélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne a magyar bajnokság, 1913 óta mindig a legmagasabb osztályban szerepeltek.

A Felcsút elérheti a nemzetközi kupaindulást

A bronzéremről és nemzetközi kupaindulásról a 20 órakor kezdődő Ferencváros-Mezkőkövesd és Felcsút-Honvéd meccsek fognak dönteni. Az 51 ponttal harmadik helyen álló felcsúti Puskás Akadémia egy ponttal előzi csak meg azt a Mezőkövesdet, amelynek nem alakult jól a szezon zárása. Az utolsó hét bajnokijukból csak egyet tudtak megnyerni. A legutóbbi meccsüket egy utolsó perces, véleményük szerint lesgóllal kaptak ki a Debrecentől, ami után már Kuttor Attila vezetőedzőnél is elszakadt a cérna.

Mérkőzések óta ki akarnak minket végezni, nem tudok mást mondani. Elindulhat bárki az Európa Ligában, mi nem azért hajtunk, csak ami a munkánk, azt szeretnénk, hogy azt ne vegyék el tőlünk. Nyugodtan indulhat az Európa Ligában bárki, vagy akit az MLSZ megjelöl

- nyilatkozta feldúltan Kuttor, aki ellen egy nappal később már fegyelmi eljárást indított az MLSZ. Az ügyet hétfőn tárgyalják, így az utolsó, szombati bajnokin is ő irányíthatja a Mezőkövesdet.

Akár Hornyák Zsolt Puskás Akadémiája, akár Kuttor Attila Mezőkövesdje lesz a harmadik, mindenképp klubtörténelmet fog írni. Korábban egyik klub sem indult nemzetközi kupában, így az Európa Liga 2020/21-es szezonjának selejtezőjében egy újonc magyar csapat is debütálni fog.

A kiesésről döntő mérkőzéseket percről-perce közvetítjük szombaton 17:30-tól az Indexen.

A 33., utolsó forduló programja: június 27., szombat: ZTE FC-MOL Fehérvár FC 15.15

Diósgyőri VTK-Kisvárda Master Good 17.30

Újpest FC-Kaposvári Rákóczi 17.30

Debreceni VSC-Paksi FC 17.30

Ferencváros-Mezőkövesd Zsóry FC 20.00

Puskás Akadémia-Budapest Honvéd 20.00 Bezár

A tabella:

Ferencváros 32 22 7 3 57-24 73 pont - bajnok MOL Fehérvár FC 32 18 8 6 55-28 62 - El-selejtező Puskás Akadémia FC 32 13 12 7 50-40 51 Mezőkövesd Zsóry FC 32 14 8 10 42-30 50 Budapest Honvéd 32 12 8 12 35-42 44 ZTE FC 32 11 9 12 50-43 42 Diósgyőri VTK 32 12 5 15 40-50 41 Újpest FC 32 11 7 14 40-45 40 Paksi FC 32 11 7 14 45-52 40 Kisvárda 32 11 6 15 40-43 39 Debreceni VSC 32 11 5 16 47-56 38 Kaposvári Rákóczi FC 32 4 2 26 27-75 14 - kiesett

(Borítókép: A felcsútiak egyenlítő gólja a labdarúgó OTP Bank Liga 32. fordulójában játszott Kisvárda Master Good - Puskás Akadémia FC mérkőzésen a kisvárdai Várkert Stadionban 2020. június 24-én. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt)