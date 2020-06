Benzema kötényes, sarkazós gólpasszáról áradoznak a futballisták

Asraf Hakimi még csak 18 éves volt, amikor felfedezte a Real Madridnál Zinedine Zidane. Később mégis klubot kellett váltania, és védő létére a Bundesligában szórta a gólokat. A most 21 éves marokkói lehet Dani Carvajal utódja a következő évekre.

A realos Marco Asensio 31 másodperccel a becserélése után már be is talált.

A Real Madrid vasárnap 1-0-ra győzte le az Espanyolt, és ezzel már kétpontos előnnyel vezeti a spanyol bajnokságot. A gólt Casemiro szerezte, de a gólpassz nagyszerűsége miatt mindenki Karim Benzemát méltatja.

Benzema Casemirót egy sarkazós köténnyel hozta helyzetbe, ami a Madrid edzője, Zinedine Zidane szerint az év legjobb jelentei közé is bekerül majd. „Engem nem lepett meg, ő az a játékos, aki ilyet is ki tud találni. Aztán Casemiro is ott volt. A bajnokság egyik legjobb mozzanata lehet ez" – mondta az edző a AS-nek.

A gólszerző Casemiro is csapattársát dicsérte: „Amit Karim csinált, számomra normális. Mindannyian ismerjük a képességeit, nem olyan, mint egy 9-esé, hanem inkább mint egy 10-esé. Tudom, hogyan játszik, és ismerem a kvalitásait. Az üres területre kértem a labdát, és aztán hihetetlen volt a sarkazós passza. Ez Karim gólja, egy 10-es sarkazós passza, és ezért gratulálnunk kell neki."

„Nagy játék volt, de a legfontosabb a gól, amit utána jött. Én így érzem focit, Tudtam, hogy Casemiro jön mögöttem" – mondta Benzema.

A francia csatár passzát sokan egyből Gutiéhoz hasonlították, aki még 2010-ben a Benzemát hozta helyzetbe sarkazással a Deportivo La Coruna ellen . Guti is méltatta röviden excsapattársát: „Varázslat, barátom. Brutális."

Benzemának ez volt a 117. gólpassza a Real Madridban,