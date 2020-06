A Real Madrid két ponttal leelőzte a Barcelonát

A mallorcai kapus és a védő is csak rémülten nézte a tökéletes szabadrúgás után a labdát.

A Real Madrid már két ponttal vezet a Barcelona előtt a spanyol bajnokságban, miután a 32. fordulóban 1-0-ra legyőzte a hazai pályán játszó Espanyolt.

A szombaton 2-2-s döntetlent játszó Barca esélyt adott riválisának, hogy már ne csak az egymás elleni eredményeknek köszönhetően vezessen a Real, hanem pontkülönbség is legyen köztük. A három pont megszerzése ujjgyakorlatnak tűnt Zinedine Zidane csapatának hiszen, a legutolsó Espanyollal játszottak. Ehhez képest elég szenvedős lett a meccs nekik.

A meccs elején élénk volt az Espanyol, a negyedik percben máris volt helyzete, de utána átvette az irányítást a Madrid. A 9. percben Casemiro majdnem gól lőtt a saját térfeléről, amikor a kimerészkedő Diego Lópezt próbálta meg átemelni. A kapus azonban visszaért, és lehúzta a labdát. A Real továbbra is kontrollálta a játékot, de komoly helyzetre nem futotta neki, míg az Espanyolnak volt egy-egy villanása, Courtois kapusnak Marc Roca szabadját kellett kiöklöznie, majd Vu Lej is veszélyeztetett a 25. percben.

Félórányi játék után már jöttek a Real-helyzetek, előbb Ramos fejesét, majd Benzema lövését kellett Lópeznek védenie.

A félidő utolsó percei elég mozgalmasra sikerültek, a 44. percben a Real néhány másodperc alatt három ziccert is kihagyott, illetve López védett bravúrosan. Először Benzema lőtte bele a labdát, majd Casemiro kísérlete is kipattant a kapusról, Hazard lövését pedig kitolta López.

Egy perccel később viszont már ő sem tudott mit tenni, Marcelo előreívelését Ramos csúsztatta tovább, Benzema elvitte az emberét a kapu előtt, majd sarokkal passzolva helyzetbe hozta Casemirót, aki az ötösről a kapuba vágta a labdát.

A második félidő is Espanyol helyzettel indult, Vu Lej lőhetett egy jó keresztlabda után, de nem igen tudta irányítani a lövését. Ezután egy negyedórán át megint Real dominált, de Zidane nem lehetett teljesen elégedett, mert a 64. percben lecserélte Hazard-t és Iscót is, Rodrygo és Vinícius Jr. állt be a helyükre.

Az Espanyolból De Tomas veszélyeztetett fejjel és lábbal is, nem igazán dőlhetett hátra a Madrid. A hazai csapat még a meccs végén is közel volt az egyenlítéshez, Roca szabadrúgása kerülte el kevéssel a madridi kaput a 88. percben.

A Real az utolsó percekben már próbálta a labdát őrizni, az 1-0-s eredmény is rengeteget ért nekik. A győzelemmel a Madrid már 71 pontos, míg a Barcelona csak 69, az 58 pontos Atlético Madrid a harmadik helyen áll.

La Liga, 32. forduló:

Granada-Eibar 1-2 (0-1)

Villarreal-Valencia 2-0 (2-0)

Espanyol-Real Madrid 0-1 (0-1)

szombaton játszották:

Atlético Madrid-Alavés 2-1 (0-0)

Celta Vigo-FC Barcelona 2-2 (0-1)

Osasuna-Leganés 2-1 (1-0)

pénteken játszották:

Sevilla-Real Valladolid 1-1 (0-1)

hétfőn játsszák:

Getafe-Real Sociedad 22.00

Borítókép: Benzema sarkazással hozza helyzetbe Casemirót (Getty Images/David Ramos)