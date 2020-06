A kieső DVSC elnöke a felelősségről: A sor nálam kezdődik

Az NB I. 2019-20-as szezonjának utolsó fordulójában megtörtént az, ami a szezon elején talán elképzelhetetlen volt: az 1993 óta folyamatosan az első osztályban szereplő, a legutóbbi idényben bronzérmes, 2014-ben pedig még bajnok Debrecen kiesett a másodosztályba.

A kiesés után a Nemzeti Sport kérdezte a DVSC elnökét, Szima Gábort, aki vállalta a felelősséget a váratlan kudarcért.

Természetesen a sor nálam kezdődik. Az elnök ugyanúgy felelős az eredményért, mint a klubnál dolgozó edzők és játékosok, nem is akarom mentegetni magam.

Az ugyanakkor nem merült fel benne, hogy a kiesés után elhagyja a klubot.

Szima szerint a kiesés több apróság összhatásán múlt, például azon, hogy tavaly nyáron éppen csak, hogy lemaradtak a budaörsi csatár Sajbán Máté leigazolásáról, aki idén a kiesés elől menekülésben a Debrecent megelőző Paksban lőtte a fontosabbnál fontosabb gólokat a hajrában. Szima kitért arra is, hogy nem csak az utolsó fordulóban, a Paks ellen lőtt kapufákon múlt a kiesés, a tök utolsó Kaposvár ellen elhullajtott 8 pont sokkal érzékenyebben érintette a csapatot.

A kieséssel egyébként nagyjából 500 millió forintot veszít a DVSC, így csökken a költségvetésük is, de már elkezdték a munkát, hogy olyan kerettel vágjanak neki az új szezonnak, amely egyből visszajut az NB I.-be.

A folytatásról elmondta, hogy 99%-ban biztos, hogy Kondás Elemér marad a klub vezetőedzője, és igyekeznek megtartani az összes fontos játékosukat, ugyanakkor a külföldiek nem maradnak az NB II.-re. „Mindenkit megráztak a történtek, de bízom benne, ezek után nem az jár a fejükben, hogy gyorsan élvonalbeli csapatot találjanak maguknak, hanem betyárbecsületből, amolyan csak azért is alapon segítenek visszajuttatni a klubot oda, ahová tartozik.”

Technikai hiba történt

Kiderült az is, hogyan kerülhettek szurkolók a pályára a Debrecen-Paks bajoki lefújása után. Képíró János, a mérkőzés főrendezője az InfoRádióban elmondta, hogy nem rendezési hiányosság történt, hanem meghibásodott a berendezés, így jutottak be a játéktérre a szurkolók. „A B-közép menekülőútjának főkapuját a mágneszár elengedte, így kinyílt a kapu. Abban a sávban egy széles lépcső található, körülbelül háromszáz szurkoló tartózkodott ott, és a tömeg bezúdult. Arra is figyelni kellett, hogy a menekülőkapu fölötti korláton csimpaszkodó drukkerek ne essenek le. Nagyon balesetveszélyes volt a szituáció. A szurkolók nekitámaszkodtak a kapunak, de arra senki sem számított, hogy kinyílik” – mondta el Képíró.

Az esetről Szima elmondta, hogy szerinte a szurkolók egyetlen ujjal sem nyúltak a játékosokhoz, nem történt fizikai kontaktus.