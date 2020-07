Súlyos sérülés után, akciós áron lett Sané a Bayern játékosa

Angliában ma zárult a futballátigazolási piac, az utolsó órákban most is röpködtek a font milliók.

Lezárult Leroy Sané közel egy éve húzódó átigazolási sagája, a Bayern München hivatalosan is megerősítette, hogy öt évre szerződtették a német válogatott szélsőt, akiért - bónuszokkal együtt - valamivel több mint 50 millió fontot fizettek a Manchester Citynek. A német válogatott szélső öt évre írt alá a Bayernhez, ahol évente 18-20 millió eurót fog keresni. Ezzel Manuel Neuer és Robert Lewandowski mellett a klub legjobban fizetett játékosa lesz.

Amióta az abu-dzabi befektetőcsoport 2009-ben átvette a Manchester City irányítását, ilyen magas összegért még egy játékosuktól sem váltak meg. Ugyanakkor tavaly nyáron akár kétszer ennyiért is eladhatták volna őt, ám akkor egy utolsó pillanatban történt sérülés keresztülhúzta az egész üzletet. A Bayern két korszakos szélsője, Arjen Robben és Franck Ribéry is ekkor hagyta el a csapatot, és az általuk hagyott űrt részben Sanéval akarták pótolni, akiért még 100 millió eurót sem sajnáltak volna kifizetni.

Most azonban a több hónapnyi kihagyás, a 2021-ben lejáró szerződése, valamint a koronavírus-járvány miatt a felére zuhant az értéke, ám könnyen lehet, hogy a Bayern még így is nagyot kockáztat a hozzáállása miatt gyakran kritizált játékos megvételével.

Guardiola kedvencéből kegyvesztett lett

Sané valódi sportcsaládba született 1996. január 11-én, édesapja a szenegáli válogatott futballista Souleymane Sané, édesanyja pedig az olimpiai bronzérmes ritmikus gimnasztikázó, Regina Weber. Kilencévesen már a Schalke futballakadémiáján játszott, majd egy leverkuseni kitérő után visszatért a Schalkéhoz, ahol 2014 tavaszán debütált a Bundesligában. Nem sokkal később már alapember volt, a 2015/16-os szezonban 42 meccsen 9 gólt is szerzett, és egyértelmű volt, hogy ő lesz a tehetségeket sorra nevelő (és elvesztő) Schalke következő nagy dobása.

Az időközben a német válogatottban is bemutatkozó, és az Eb-keretbe is bekerülő Sanét az Európa-bajnokság után a Manchester City 37 millió fontért szerződtette, kifejezetten új vezetőedzőjük, Pep Guardiola kérésére. A gyors és elképesztően technikás Sané hamar beilleszkedett Guardiola rendszerébe, második angliai idénye után még a szezon legjobb fiatal játékosának is megválasztották.

ennek ellenére Joachim Löw, a német válogatott szövetségi kapitány nem vitte őt ki a világbajnokságra.

A döntés nagyon megviselte Sanét, aki bár utólag inkább csak nyert azon, hogy kimaradt a német válogatott elmúlt évtizedének legnagyobb kudarcából. Még hónapokkal később is motiválatlan volt, a City nyári amerikai túráján Guardiola emiatt kritizálta is. Elégedetlen volt a testbeszédével és keményebb munkát várt volna tőle. „Néha úgy érzed, Leroy testbeszéde akkor is ugyanolyan, ha nyerünk vagy veszítünk” – mondta róla válogatottbeli csapattársa, Toni Kroos.

A 2018/19-es szezonban ahelyett, hogy még fontosabb tagja lett volna a csapatnak, a kispadra szorult Raheem Sterling és Bernardo Silva mögött. A legfontosabb bajnokikon és BL-meccseken rendre kimaradt a kezdőcsapatból, a Newcastle United elleni bajnoki előtt még a meccskeretből is kihagyták.

Münchenben épül a német válogatott

2019 tavaszán már egyértelmű jelek utaltak arra, hogy Sané el akarja hagyni a Manchester Cityt, és édesanyja is arra biztatta, hogy költözzön haza Németországba. Ahol csak egy csapat jöhetett szóba egy ilyen kaliberű, értékű és fizetésigényű játékos esetében, a Bayern München. Sané ráadásul passzol is a Bayern vezetőinek koncepciójába, miszerint német válogatott játékosokkal akarják újjáépíteni a csapatot. Sané válogatott csapattársai, Joshua Kimmich és Leon Goretzka is sokat győzködték őt, hogy Münchenben folytassa pályafutását.

Vele együtt már hat német válogatott játékos is tagja a Bayern keretének.

Hosszas alkudozás és Sané győzködése után augusztusban úgy tűnt, hogy létrejön a több mint 100 millió eurós üzlet. Azonban augusztus 4-én, a Liverpool elleni Community Shield-meccsen Sanét annak ellenére is a kezdőbe nevezte Guardiola, hogy már fél lábbal a Bayern játékosa volt. A meccs 13 percig tartott a számára, amikor egy szerencsétlen mozdulat után elszakadt a keresztszalagja.

Már az is jelzésértékű volt, hogy az operációját nem Guardiola bizalmasa, Ramon Cougat, hanem a Bayern és a német válogatott csapatorvosa, Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt végezte el Münchenben. A Manchester City viszont ennek ellenére is szerette volna meghosszabbítani a 2021-ben lejáró szerződését, de ő ekkor már eldöntötte, hogy előbb vagy utóbb elhagyja a klubot. Sané egy éven belül lejáró szerződése és a koronavírus-járvány gazdasági hatásai miatt a Bayern idén nyáron kedvezőbb alkupozícióból folytathatta a tárgyalásokat a Manchester Cityvel. Az első ajánlatuk 40 millió euró volt, amit a Citynek sikerült egy kicsit feljebb tornásznia.

Sané ugyan már most aláírt a Bayern Münchenhez, de csak a következő szezontól játszhat új klubjában, így a Bajnokok Ligája augusztusi folytatásakor még számíthat rá a Manchester City.