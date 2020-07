Kétszeres magyar bajnok edzőt igazolt a Kisvárda

Supka Attilát nevezték ki a labdarúgó OTP Bank Ligában szereplő Kisvárda új vezetőedzőjévé, írja az MTI. A soproni születésű szakember Bódog Tamás helyét veszi át a kispadon, aki a múlt héten vállalta el a Budapest Honvéd irányítását.

A klub honlapja azt írja, Supka Attilát csak később mutatják be hivatalosan, de az edző már megkezdte a csapat keretének feltérképezését és a korábbi mérkőzések elemzését. Hamarosan megérkezik Kisvárdára, és jövő kedden kezdi meg a felkészülését a következő szezonra, amely a kisvárdaiak harmadik idénye lesz az első osztályban.

Supka Attila eddigi legnagyobb edzői sikereit Debrecenben érte el, ahol 2005-ben és 2006-ban is bajnok lett, illetve a Szuperkupát is megnyerte. A DVSC mellett dolgozott többek között a Honvéd és a Zalaegerszeg vezetőedzőjeként is. Legutóbb a Szombathelyi Haladás edzője volt a másodosztályban.

A Kisvárda az előző szezonban a nyolcadik helyen végzett.