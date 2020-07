Ledózerolta a City a Newcastle-t

Fordulót rendezek több európai futballbajnokságban is, köztük az olasz, a spanyol és az angol első osztályban. A Manchester City oktatott, de a már bajnok Liverpool is nyert idegenben. A Barcelona emberhátrányban is nyert, de az olasz liga sem hozott meglepetést.

Premier League

A nagy csapatok közül a Liverpool és a Manchester City játszott, bár a Liverpool már mindenképpen első. A manchesteriek taroltak otthon a Newcastle ellen, az 5-0-ás mérkőzés góljait Gabriel Jesus, Mahrez, David Silva és Sterling szerezték, illetve Fernández szerzett még öngólt a vendégeknél.

A forduló többi mérkőzésén az Arsenalt a tabellán egyaránt előző Sheffield United és Wolves játszott, előbbi egy szerzett góllal nyert. A West Ham pedig kikapott hazai pályán a Burnleytől, és egyre közeleb kerülnek a kiesőzónához.

A Liverpool idegenben játszott a Brightonnal, és hiába nyerték meg már matematikailag is bajnokságot, Szalah és Henderson 6. és 8. percben lőtt góljával egészen korán eldöntötték a meccset. Ugyan a Brighton az első félidő végén még szépíteni tudott, Szalah második találatával beállt a végeredmény.

Serie A

Az olasz bajnokságban összesen hat mérkőzést játszottak. A Fiorentina olaszos gólnélküli döntetlent játszott a Cagliarival otthon, a Genoa pedig 1-2-re kapott ki hazai pályán a Napolitól. Ezzel a Genoa maradt kiesőhelyen, a Napoli pedig ötödik, és egyre kevesebb rá az esély, hogy odaér a BL-t jelentő negyedik helyre az Atalantát megelőzve. Mertens góljára nem sokkal később Goldaniga válaszolt, majd a 66. percben Lozano szerezte a nápolyiak győztes gólját.

Azért is lesz nehéz dolguk, mert az Atalanta 2-0-ra verte otthon a Sampdoriát, ezzel nem csak stabilan tartják a helyüket a negyedik helyen, hanem még lőtávolságban van a tabella harmadik és második foka is. A Bologna kikapott otthon a Sassuolótól (2-1), a Torino pedig 3-1-re verte otthon az utolsó előtti Bresciát.

Más helyzetben akár még rangadónak is lehetett volna nevezni a Roma és a Parma összecsapását, de mindkét csapat a középmezőnyban van, bár a Roma még küzdhet az Európa-ligás indulásért a Napolival és a Milannal. Itt a végeredmény 2-1 lett, a Roma konkrétan 25 lövést eresztett meg a Parma kapuja felé. Pedig Kucka már a 9. percben vezetést szerzett a vendégeknek büntetőből, aztán a 43. (Mhitarján) és az 57. (Veretout) percben gólt lőtt a Roma, és folytatja a futottak még versenyt a Napolival és a Milannal a középmezőny tetején.

La Liga

A spanyoloknál a Barcelona Espanyol elleni városi rangadója volt a kiemelt mérkőzés, de játszott még a Getafe otthonában a Villareal, és a Betis otthonában az Osasuna. A Villareal 1-3-ra megverte a Getafét, de még mindig hat pontra vannak a harmadik Atlético Madridtól. A meccsen Santi Cazorla kétszer is betalált büntetőből. Az Osasunának pedig esélye sem volt a Betis ellen, a hazai csapat 3-0-val intézte el az ellenfelét úgy, hogy az utolsó gólt a 97. percben rúgták.

Nyögvenyelősen, de csak kiharcolta a győzelmet a városi derbin a Barcelona, ami tényleg csak a két klub múltja miatt volt derbi, papíron túl sok esélye nem volt a tök utolsó Espanyolnak. Az már más kérdés, hogy a Barcelona az 50. perctől emberhátrányban játszott, miután a katalánok 17 éves csodagyereke, Ansu Fati nagyon csúnyán letapalta az ellenfelét.

A piros lap úgy felrázta a hazaiakat, hogy 10 emberrel egészen hat percet kellett várni, hogy Luis Suarez révén betaláljanak, és ezzel beállítsák a végeredményt. A győzelemnek köszönhetően a Barcelona továbbra is tapad a listavezető Real Madridra, míg az Espanyol most már 11 pontra van a bennmaradástól.