A rendőrség tett rendet négy piros lap után a spanyol bajnokin

Valószínűleg egészen másképp képzelte a Getafe a szerdai, a hozzájuk hasonlóan az az automatikus Európa Liga-indulást jelentő ötödik helyért harcoló Villarreal elleni meccs zárását. A hazai csapat ugyan a 80. percben ki tudott egyenlíteni Hugo Duro góljával Santi Cazorla büntetője után, az utolsó 10 percben viszont teljesen leolvadtak:

a 86. percben és a hosszabbításban bekapott gólokkal végül 3-1-re kikaptak, ráadásul a lefújás után felmutatott négy piros lapból hármat is Getafe-játékos kapott.

A Cadena Cope jelentése szerint a lefújás után kitört tömegjelenet megfékezéséhez a rendőrséget is be kellett vetni, ez a mérkőzésről készült képeken is látszik, bár inkább a jelenlétük lehetett a fékező erő, komolyabb intézkedésről nem hallani.

A lefújás után a Getaféből Allan Nyom, Damian Suárez és Xabier Etxeita, a vendégektől Vicente Iborra kapott piros lapot.

A Villarreal 3-1-es győzelmével négy pontra növelte az előnyét a Getafe előtt, vagyis három fordulóval a szezon vége előtt kicsit megnyugodhatnak.