A pénz a sokadik szempont lesz Szoboszlai klubváltásánál

Szoboszlai Dominik az idei szezon legjobb játékosa lett az osztrák Bundesligában, 19 évesen még senki nem ért ilyen magasra előtte.

A tavalyi győztes, az izraeli Dabbur a Sevilla érintésével a Hoffenheimhez került. Naby Keita (2016-ban lett a legjobb) Lipcsén keresztül jutott el Liverpoolba. Konrad Laimer a Lipcse játékosa, valamennyien a salzburgi akadémiáról kerültek ki.

Szoboszlai 27 bajnokin 9 gólig jutott a Salzburgban, a Bajnokok Ligájában is eredményes volt. A Liverpool és a Napoli jutott tovább az osztrák csapat csoportjából.

A legtehetségesebb, egyben a legkeresettebb játékosok között van Európában, a macedón Elmas (Napoli), Cucurella (Getafe), Willock (Arsenal) rendelkezik hozzá hasonló kvalitásokkal.

Az ára jelenleg 20 millió euró körül van, a szerződése 2022 nyaráig szól az osztrák klubhoz. Dzsudzsák Balázs 19 millió euróért váltott klubot Oroszországon belül, így Szoboszlai tinédzserként a legértékesebb magyar futballista lehet.

„Nem kis mutatvány, amit a gyerekem elért, jó visszajelzés is, hogy ez sikerült. Engem a büszkeséget jelentő elismerésnél, hogy a liga legjobbjának választották, jobban foglalkoztatott az, hogy a kényszerszünet után mind a tíz meccsen kezdő volt. Most nem írogathatták róla, hogy biztos ilyen-olyan okok miatt került ki. Nemcsak az apai szívem mondatja, hogy megérdemelte mind a tíz meccset, az edzője is úgy gondolta, megkerülhetetlen lett a klubjában, és 19 évesen ez nem kis dolog. Furcsa a helyzetünk az osztrákokkal, mert hajlamosak vagyunk mi, magyarok nem kellően értékelni őket, kicsit lesajnálni a bajnokságukat, de sógorok is vagyunk, irigykedünk is rájuk, mert hát van is mire” – az edző-édesapa, Szoboszlai Zsolt kezdte ezzel a beszélgetésünket.

A most 45 éves Szoboszlai Zsolt Tatabányán NB I.-es játékos volt, és a fia szárnyai alatt, a székesfehérvári Főnixben kezdett el futballozni 6-7 évesen. Ebből a kis utánpótlásműhelyből indult a hazai élvonal felfedezettje, Bolla Bendegúz, ahogy a Fradi két fiatalja, Csonka András és Csontos Dominik is.

„Csak egy százalékkal akartam többet, jobbat tenni a futballban, mint az elődeink. Ha ez sikerül, már megérte a klubot létrehozni. Lehet, hogy csak sokszor volt szerencsénk.”

- mondta Szoboszlai édesapja, aki nem szeretné, ha Dominik az indokoltnál többet szerepelne.

A bajnoki címig, egyéni elismerésig jutó futballista most csak annyit kívánt mondani, hogy maximálisan elégedett ezzel a szezonnal, ott tart, ahol eltervezte egy éve. Tavaly is bajnoki címet ünnepelt és kupát, de az idén már meghatározó szerepet játszott a salzburgi sikerekben. A következő napokban kizárja a külvilágot, pihenni fog, és a testvéreivel pótolja be az időt.

A játékos nem tudott hazajönni Salzburgból márciusban a koronavírus-járvány miatt, ezért végig kint maradt a karanténidőszakban, de telefonon folyamatosan beszélt a szüleivel, viszont lelkileg nem volt könnyű neki ez az időszak. Hasznot húzott azonban belőle, mert gondosan erősített, és minden eddiginél jobb kondiba került, ez is közrejátszott abban, hogy rendre ott volt a kezdőben. Neki lettek a legjobbak a sprint mutatói, de a hosszú távú futásoknál is a legjobbak közé került. Az eredményeket a klub rendszeresen kifüggeszti az öltözőfolyosóra, nincs semmi titok benne.

„Sokat beszéltünk, és elmondtam neki, ez a hivatása. Tegyen úgy, mint egy a hivatásáért mindent megtevő szakember. Lehet lelkizni, nyafogni, de nincs értelme. Ha fanatikusan dolgozik, meglesz a gyümölcse, és ha véget ér a karantén, lehet szüretelni. Jó eszű gyerek, jó karakter, megértette a szavaimat.”

- mondta a futballista édesapja. Egyébként Szoboszlai tetoválásai is ilyesmire utalnak: a tehetség isteni áldás, de hihetetlen akarat és alázat nélkül mit sem ér.

Xavi, Iniesta, Kroos

Jesse Marsh edző három poszton is számításba vette ezen a június elejétől öt hét alatt lejátszott tíz meccsen, volt támadó középpályás, illetve a középpálya bal valamint a jobb oldalára is tették. Szoboszlai mindhárom pozícióból eredményes volt. A Graznak egy félidő alatt mesterhármast lőtt, a harmadik gólja szépségdíjas volt. 14 gólpasszt is adott a bajnokságban.

„Szerintem Dominik nyolcas. Abban a pozícióban a leghatékonyabb. A Liverpool elleni meccsekből érdemes kiindulni, a játék megfelelő olvasása után is szerzett labdákat, de úgy is, hogy az erejét használta. Érdemes a statisztikákat nézni, mert azok nem hazudnak" - véli Szoboszlai Zsolt, aki szerint a szép eredmények ellenére fia még messze van egy topjátékostól, de minden edzésen lehet a különbség eltüntetéséért tenni, és alkalmas arra mentálisan és fizikálisan, hogy a legjobbak közé emelkedjen.

A fejlődésének következő lépése lehet, hogy a passzpontosságát 90 százalék fölé emeljék.

Lehetne sorolni a neveket, ki képes erre: például Toni Kroos. Nem könnyű ezzel a szinttel versenyezni, de meg kell próbálni, Xavi és Iniesta folyamatosan tudta ezt hozni. Nagy neveket említettünk, de előttük sem lehet más cél. Fontos szempont az is, hogy Szoboszlai hosszú passzokban javuljon, amikor menetrendszerűen fel kell pumpálni a labdát. Emellett a párharcokban is jobbnak kell lennie, a sprintekben, és a fejjátékát is minőségivé lehet tenni.

„Mindenben fejlődnie kell még. Minden edzést felvettek Salzburgban, és azt is, hogy ott maradt a szabadrúgásokat gyakorolni. Ezért is merte bevállalni, hogy kapura lőjön egy olyan helyzetben, amikor figurát kértek tőle. Szólt a társának, nem lesz figura, előzékenyen elküldte, ha nem megy be, akkor nehogy leszúrják Junuzovicot is, aki szintén tudta, kombinációnak kellene következnie. Odaállt a labdához, és berúgta. Tudta, hogy letörik a derekát, ha nem rúgja be, de becsavarta. Ez a vagányság kell a játékhoz. Amúgy pedig az edző nem önmaga ellensége, a legjobbjait nem fogja büntetni” – értékelt az édesapa.

Az édesapa többször nyomatékosította, sok lépcső van még előttük, és nem szeretnének abba a hibába esni, hogy akárcsak egy fokot is kihagyjanak. A múltban sokszor látszott magyar vagy más nagy tehetségnek kikiáltott játékosoknál, hogy a túl nagy ugrásnak nem lett jó vége, a tehetségek nem futották be azt a karriert, amit jósoltak nekik.

Fontos lépcső lesz Szoboszlai karrierjében a klubváltás, mert sztárklubok érdeklődéséről lehet hallani: Arsenal, Inter, Milan, Napoli, PSG. Bár még az sem feltétlenül jelent hátrányt, ha egy félszezont a klubnál marad, mert ismét a Bajnokok Ligájában játszhat.

„Lehet, hogy számunkra furcsa, de Salzburgban készletkisöprés van. Jönnek a következő korosztályok, akik ugyanúgy játékra éhesek, ugyanúgy tele vannak ambícióval, ők is meg akarják mutatni, legalább olyan jók, mint akik már elmentek. Termékek vannak, pénzt akar a klub keresni. Ez egy keltető, akár tetszik a szóhasználat, akár nem, menni kell tovább. Ha megfeszítenek sem tudnám most elmondani, hol folytatja majd.

Egy biztos, mind az öt topligából van ajánlatunk. Jó ajánlatok ezek. Most lesz időnk rá, hárman le fogunk ülni egy asztalhoz, Domi, a menedzsere, Esterházy Mátyás és én. Alaposan végignézzük, milyen előnye és milyen hátránya lesz egy-egy váltásnak.

A legjobbat akarjuk, a legtöbbet szeretnénk a gyereknek, a családnak, és természetesen a magyar labdarúgásnak. Persze, hogy azt szeretnénk, hogy a válogatott is a legjobban járjon. Eddig a Salzburggal is jót húztunk. A pénz sokadik szempont lesz Dominik döntésénél. Ha abban az ütemben fejlődik, amiben gondolkodunk, a pénz úgyis megjön magától" - mondta a helyzetről a futballista édesapja.

A Lipcse a 17. játékosát vásárolta meg a Salzburgtól, de mégsem valószínű, hogy Szoboszlai lesz a következő, mert a Leipzignél a középpályások posztján most bőség van.

Hol folytassa Szoboszlai Dominik? 267 Nagyobb klubnál, de ne sztárcsapatban

71 Egy topligás sztárklubnál

57 Maradjon még a Salzburgban



Borítókép: Szoboszlai Dominik, a Red Bull Salzburg középpályása nyilatkozik, miután csapata 5-0-ra győzött a másodosztályú Austria Lustenau ellen a labdarúgó Osztrák Kupa klagenfurti döntőjében 2020. május 29-én. MTI/EPA/Christian Bruna