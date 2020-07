Elszállt a török védő agya, a kapott gól után lerúgta ellenfelét

Földön fekve fejelte be a ManCity ötödik gólját a Brighton ellen. Mesterhármassal zárt a csatár.

A kiesés elől menekülő Bournemouth nagy meglepetésre 4-1-re kiütötte a Bajnokok Ligája-indulásra pályázó Leicester Cityt az angol bajnokság 35. fordulójában. A győzelemmel egy kilenc meccs óta tartó nyeretlen szériának vetettek véget, azonban még így is a kieső, 18. helyen állnak a bajnokságban. A Leicester City a 4., csak egy ponttal előzik meg az egy meccsel kevesebbet játszott Manchester Unitedet.

A meccs a Leicesternek indult jobban, az első félidő után még 1-0-ra vezettek Jamie Vardy szezonbeli 23. góljával, amivel egyébként a góllövőlistát is ő vezeti. Azonban egy büntető után teljesen megfordult meccs. A 65. percben Wilfred Ndidi a tizenhatoson belül összeakasztotta Callum Willson lábát, a megítélt tizenegyest pedig Junior Stanislas lőtte be, 1-1.

Egy perc sem telt el az egyenlítés után, és a Bournemouth ismét gólt szerzett. Dominic Solanke lövésébe Kasper Schmeichel beleért, de a labda így is becsorgott a kapuba. Ez a találat ezért is volt különleges, mert ez volt Solanke első bajnoki gólja azóta, hogy a Bournemouth 2019 januárjában 19 millió fontért leigazolta őt a Liverpooltól. A gól annyira megviselte a Leicester török védőjét, Çağlar Söyüncüt, hogy mérgében belerúgott a labdát a kapuból kihalászni igyekvő Willsonba. Stuart Attwell játékvezető ezért egyből ki is állított a törököt.

Az értelmetlen szabálytalanság után várhatóan több meccsre is eltiltják Söyüncüt, ami három fordulóval a bajnokság vége előtt még sokba kerülhet a BL-re pályázó Leicesternek.

Az eredményben és létszámban is hátrányba került Leicester a dupla csapás után teljesen összeomlott. A 83. percben Stanislas lövése Jonny Evans lábáról pattant a saját kapujába. A negyedik gólt is Solanke szerezte a 87. percben, így már 29/2 a bajnoki/gól-mutatója a Bournemouthban.

Premier League, 35. forduló:

Brighton-Manchester City 0-5 (0-2)

Sheffield United-Chelsea 3-0 (2-0)

Liverpool FC-Burnley 1-1 (1-0)

Norwich City-West Ham United 0-4 (0-2)

Watford-Newcastle United 2-1 (0-1)

Bournemouth-Leicester City 4-1 (0-1)

Wolverhampton Wanderes-Everton 3-0 (1-0)

Aston Villa-Crystal Palace 2-0 (1-0)

Tottenham Hotspur-Arsenal 2-1 (1-1)

hétfőn játsszák:

Manchester United-Southampton 21.00

