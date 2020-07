Döntetlen lett a Napoli-AC Milan rangadó

Az olasz bajnokság rangadóján kétszer is előnyben volt az Atalanta, 2-2 lett a vége.

A Napoli hazai pályán 2-2-es döntetlent játszott az AC Milannal az olasz bajnokság 32. fordulójában, így maradt a két csapat közti két pontos különbség. A Napoli 52 ponttal a 6., a Milan 50 ponttal a 7. helyen áll hat fordulóban a bajnokság vége előtt.

A meccs elején a Napolinak három nagy gólszerzési lehetősége is volt, de nem tudták bevenni Gianluigi Donnarumma kapuját. A Napoli elrontott helyzeteit a Milan góllal büntette meg, a 20. percben Ante Rebic emelése után a balhátvéd, Theo Hernández az ötös sarkáról lőtt védhetetlen gólt, 0-1.

A 34. percben Lorenzo Insigne szabadrúgása után egyenlíteni tudott a Napoli. A lövést Donnarumma épp Giovanni Di Lorenzo elé ütötte ki, akinek már nem volt nehéz dolga közelről az üres találnia, 1–1.

A második félidőben is a Napoli támadott többet, de igazán nagy helyeztük sokáig nem volt. A 60. percben azonban Dries Mertens megpattanó lövése a Milan kapujában kötött ki, 2-1. Hiába fordított Gennaro Gattuso vezetőedző csapata, a meccset nem tudták megnyerni a volt klubja ellen. A 73. percben összehoztak egy büntetőt a Milannak, amelyet Franck Kessié be is lőtt, 2-2.

Több gól már nem esett a meccsen, viszont a Milan belga játékosa, Alexis Saelemaekers két perc alatt két sárga lapot is összeszedett, és a 87. percben kiállították. Az AC Milan ezzel sorozatban a harmadik ranngadóján van túl, az előző két meccsükön az Laziót és a Juventust is legyőzték.

Serie A, 32. forduló:

Napoli-AC Milan 2-2 (1-1)

Cagliari-Lecce 0-0

Fiorentina-Hellas Verona 1-1 (0-1)

Parma-Bologna 2-2 (0-2)

Udinese-Sampdoria 1-3 (1-1)

Genoa-SPAL 2-0 (1-0)

Juventus-Atalanta 2-2 (0-1)

Brescia-AS Roma 0-3 (0-0)

Lazio-Sassuolo 1-2 (1-0)

hétfőn játsszák:

Internazionale-Torino 21.45

