Guardiola elkölthet 150 millió fontot, és rámozdul Alabára

A nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) a Manchester Citynek adott igazat az Európai Labdarúgó Szövetséggel (UEFA) szemben, ezért az angol csapat részt vehet a következő két kupasorozatban, ahonnan eredetileg kitiltották a pénzügyi szabályok megsértése miatt. Az angol klub 10 millió eurós pénzbüntetéssel megúszta.

A City így nemcsak megtarthatja legjobb játékosait, de Pep Guardiola edzőnek 150 millió font áll rendelkezésére az átigazolási szezonban.

A The Guardian azt írta, hogy Guardiola elsőszámú célpontja David Alaba, akinek jövőre lejár a szerződése a Bayern Münchennél. A 28 éves osztrák védőnek vannak ajánlatai Spanyolországból is, de tárgyal a bajorokkal is, ha a klub egyik legjobban fizetett játékosa lehet, akkor maradna is.

A BBC egyébként úgy kommentálta a CAS döntését, hogy a pénzügyi fair play hitelessége romokban hever, a Times szerint nem lett volna szabad felmenteni a klubot. A német sajtónak nem tetszett, hogy Guardiola segítője, a korábbi kiváló vízilabdázó, Manuel Estiarte egy ünneplő fotót posztolt ki a CAS határozata után.

Pep and his backroom staff celebrating the news 😅👏 pic.twitter.com/7VVYrKvPaA — Soccer AM (@SoccerAM) July 13, 2020

Az olasz Gazzetta dello Sport azt írta, hogy a City az év meccsét a bíróság előtt nyerte meg.

A Manchester City az angol bajnokság második helyén áll, de a BL-ben még versenyben van, és a Real ellen 2-1-re nyert idegenben még a sorozat félbeszakítása előtt. Ha a City továbbjut, akkor a Lyon-Juventus párharc győztesével találkozik. Az első meccset a franciák nyerték 1-0-ra.