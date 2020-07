Októberig tolódott ki az átigazolási időszak a Premier League-ben

A Premier League szerdán jelentette be, hogy a nyári átigazolási időszak július 27-én - a bajnokság vége után egy nappal - kezdődik, és rendhagyó módon október 5-én zárul, írja az MTI. Az átigazolási időszak a koronavírus-járvány miatt tolódik ki, mivel a három hónapos leállás következtében a bajnokság is később fejeződik be a megszokottnál.

Alacsonyabb osztályú angol kluboktól még tovább, egészen október16-ig vásárolhatnak játékosokat a PL-csapatok, egymás között viszont nem üzletelhetnek. A dátumokat a nemzetközi szövetségnek (FIFA) még jóvá kell hagynia.