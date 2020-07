Gulyás: A stadionokban az alkoholfogyasztás, az alkoholárusítás tilos

Ez a távolságtartási szabályok miatt telt házat jelent most a Puskás Arénában.

Az alkoholfogyasztással magyarázta Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a csütörtöki kormányinfón, hogy miért nem lehet 500 főnél nagyobb koncerteket tartani, miközben több ezres futballmeccseket szabad. Gulyás azt mondta, hogy a stadionokban tilos alkoholt árusítani, ezért az emberek jobban megtartják a távolságot, vagyis fertőzésveszély szempontjából kevésbé kockázatos elmenni egy meccsre, mint egy nagyobb zenés-táncos rendezvényen.

Ehhez képest az NB I.-es klubok pályarendszabálya szerint igenis vásárolhatnak alkoholt a szurkolók a stadionon belül. A Ferencváros stadionjának, a 20 ezer férőhelyes Groupama Arénának a szabályzatában például az áll, hogy

A FIFA és UEFA által szervezett nemzetközi mérkőzéseken a sportszövetségek által meghatározottak szerint fogyaszthat a sportlétesítmény területén szeszesitalt. A magyar bajnoki/kupa-mérkőzéseken az 5 % alkoholtartalmat meg nem haladó ital árusítása és fogyasztása a szervező hozzájárulásával lehetséges.

Az 5 százalék alkoholtartalmat meg nem haladó ital alatt sört és fröccsöt kell érteni, tehát töményt nem árulhatnak a stadionokban. Szóról szóra ugyanezt lehet olvasni az Újpest szabályzatában is. Ezt az Index is felvetette Gulyásnak a kormányinfón, amire azt felelte a miniszter, hogy

majd azt javasoljuk, hogy az Index szerkesztőségének javaslatára ezt is szüntessék meg.

Videón, amit Gulyás Gergely mondott az alkohol-kérdésről:

Kormányinfó - Alkohol-kérdés

A május végén megjelenő kormányrendelet lehetővé tette, hogy a szurkolók korlátozott számban visszatérjenek a stadionokba. A Magyar Labdarúgó Szövetséget (MLSZ) kiadott egy ajánlást az NB I.-es kluboknak, amiben a csakfoci.hu cikke szerint az állt, hogy a távolságtartásra vonatkozó szabályok betartása érdekében lehetőleg ne áruljanak alkoholt a büfékben. Úgy tudjuk, mivel ez csak egy ajánlás volt az MLSZ részéről, a klubok eltérhettek szabadon ettől. Beszéltünk az egyik NB I.-es klubbal, ahol azt mondták, hogy a veszélyhelyzet alatt ugyanúgy árusítottak alkoholt, mint a járvány kitörése előtt.

A rendelet alapján a szurkolóknak minimum másfél méterre kellett ülniük egymástól, csak minden negyedik széket foglalhatták el, az egymást mögött helyekre sem ülhettek.

Gulyás elismerte, hogy a szurkolók nem mindig tartották be ezeket az előírásokat, a Magyar Kupa-döntőt említette példaként, ahol annyira látványos volt a szabályszegés, hogy még a nemzetközi sajtó figyelmét is felkeltette. A kupadöntőn kívül NB I.-es meccsek miatt is indított eljárást a rendőrség. Nehéz lenne azt mondani, hogy a focimeccseken tökéletesen működtek volna a szabályok; az Újpest biztonsági igazgatója korábban azt mondta az Indexnek, hogy eleve lehetetlen betartatni a távolságtartási előírásokat, nincs az a biztonsági ember, aki ilyenkor bemenne a több száz fős tömegbe.

Gulyás szerint ez nem változtat azon, hogy egy hónapja világos szabályok vannak érvényben, a szurkolóknak be kell tartaniuk ezeket. Nem teljesen világos, hogy a miniszter melyik szabályokra célzott. A veszélyhelyzet megszüntetésével ugyanis az MLSZ feloldotta nézőszámra vonatkozó korlátozásokat, vagyis a klubok annyi szurkolót engedtek be, amennyit akartak. Jó példa erre a Fradi-Mezőkövesd bajnoki mérkőzés, ahol az nb1.hu adatai szerint 11 ezren voltak kint, a B-középben egy gombostűt sem lehetett leejteni.

Az MLSZ-t is kerestük, hogy pontosan milyen szabályok vonatkoznak az alkoholárusításra, mi szerepelt az erre vonatkozó ajánlásban, és hány klub tartotta magát ahhoz. Amint válaszolt kapunk, frissítjük a cikkünket.

A napokban egy sor zenész és zenekar kérte a kormánytól a koncertstop feloldását, kettős mércét emlegetve a focimeccseket miatt. Többek között Lovasi András, Majka, a Tankcsapda, a Magna Cum Laude, a Fran Palermo frontembere, Henri Gonzo és Farkas Roland (Wolfie), a Punnany Massif alapítója emelte fel hangját a korlátozás ellen, ami szerintük kivérezteti a hazai zeneipart. Elvileg augusztus 15-ig tart az 500 fő feletti tömegrendezvényekre vonatkozó korlátozás, Palkovics László innovációs és technológiai miniszter azonban egy hétfői interjúban belengette, hogy a járvány második hulláma miatt augusztus 15. után is érvényben maradhatnak az előírások. Gulyás a kormányinfón azt mondta, hogy július végén döntenek korlátozás sorsáról, ami így lehetetlen helyzetbe hozza a fesztiválokat.

(Borítókép: Szurkolók az OTP Bank Liga 33. utolsó fordulójában játszott Ferencvárosi TC - Mezőkövesd Zsóry FC mérkőzésén a Groupama Arénában 2020. június 27-én. Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI)