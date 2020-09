Rebrov pihentetett, de az FTC így is hozta a kötelezőt

Cikkünket folyamatosan frissítjük az eredményekkel...

A Ferencváros a Bogdán – Csonka, Laidouni, Csontos, Heister – Skvarka, Vécsei – Varga R., Katona B, Zubkov – Baturina összeállításban lépett pályára Ráckevén, és a 17. percben szerezte meg a vezetést Roko Baturina révén.

A nyáron a Dinamo Zagrebtől szerződtetett horvát utánpótlás-válogatott támadónak ez volt az első gólja a magyar bajnok színeiben.

Hozzá hasonlóan először talált be tétmeccsen a felnőttcsapatban Katona Bálint is, aki 2–0-ra alakította az eredményt.

A fordulás után sem lassított a Fradi: Baturina megszerezte második találatát is, majd a sérülés után visszatérő Olekszandr Zubkov is beköszönt, így az 55. percben már 4–0 állt az eredményjelzőn. A 81. és a 82. percben is egy-egy eladott labdából szerzett gólt a Ferencváros: előbb Varga Roland, majd Michal Skvarka volt eredményes. A csattanó a végére maradt: Ognjen Markovics két védőt is kicselezett a tizenhatoson belül, és bevette Bogdán Ádám kapuját – így kialakult a 6–1-es végeredmény.

Fotó: Fradi.hu

Szerhij Rebrov vezetőedző gondolva a jövő szerdai, Molde elleni Bajnokok Ligája-selejtezőre pihentette kulcsjátékosait, ám az általa megnevezett kezdőcsapat tagjai éltek a nekik megszavazott bizalommal, és magabiztos sikerrel hálálták azt meg.

MAGYAR KUPA

6. FORDULÓ

Szeptember 19., szombat

