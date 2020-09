Íme, Marco Rossi kerete a bolgárok elleni Eb-pótselejtezőre

A férfi A-válogatott október 8-án Bulgária ellen játszik Eb-pótselejtezőt, majd 11-én Szerbia ellen, 14-én pedig Oroszország ellen Nemzetek Ligája-mérkőzésen lép pályára. Erre a három mérkőzésre hirdette most ki az olasz szakember azon játékosok neveit, akikre számít a találkozókon.

Minden csapatrészben történtek kisebb változások, de ezúttal olyanokra is számít a szövetségi kapitány, akik szeptemberben még csak beugróként kaptak meghívót, teljesítményükkel azonban kivívták a szakmai stáb bizalmát.

A védőknél Botka Endre és Hangya Szilveszter is ott van a keretben, de a szeptemberben csak később meghívott Kecskés Ákosra is számít a kapitány. Ugyanez elmondható a középpályán Holender Filipről, míg Gazdag Dániel, aki egy hónapja a koronavírus-járvány miatt nem csatlakozhatott a csapathoz, ezúttal remélhetőleg már részese lehet az összetartásnak.

A támadóknál a ZTE-nél is kitűnő teljesítményt nyújtó Könyves Norbert szerepel újoncként, illetve a nyár egyik átigazolási szenzációját szolgáltató Varga Kevin, a török Kasimpasa játékosa is ott van a csapatban.

A Mainz keretéből kikerülő Szalai Ádám természetesen tagja a csapatnak, a szövetségi kapitány ezzel kapcsolatban megjegyezte, szinte mindennap beszélt a csatárral,

Szalai néhány nappal ezelőtt még a Német Kupában is szerepelt, gólt is lőtt, így meglepődött azon, hogy a német klub nem számít rá a jövőben.

Mivel azonban a támadó folyamatos edzésben van, nem volt kérdés, hogy behívja őt.

Willi Orbán és Nagy Ádám sem játszik folyamatosan klubcsapatában, velük kapcsolatban Rossi úgy vélekedett, a középpályás játékban van, ha nem is minden meccsen, de játszik a Bristolban, ráadásul ő akkor is nagyszerűen futballozott, amikor a Bolognában valóban nem jutott szóhoz, a válogatottban mégis folyamatosan az egyik legjobb volt. Orbán helyzete nehéz, hiszen a Lipcsében valóban nem játszik, de így is

ő a legjobb védő a keretben, akire számíthat, mind hozzáállásban, mind mentalitásban, így nélkülözhetetlen tagja a csapatnak.

Dzsudzsák Balázs is szóba került a sajtótájékoztatón, a kapitány tiszteli a játékos döntését, hogy az NB II-be igazolt, a legfontosabb ugyanis az volt, hogy végre újra játékba lendüljön.

Biztos benne, hogy Dzsudzsák segíteni fogja a Debrecent a másodosztályban, és ha lesz lehetősége,

biztosan beválogatja majd őt a jövőben, erre azonban most nem volt módja, továbbra is tartja magát ugyanis ahhoz az elvhez, hogy az NB II-ből nem hív meg futballistát. Ennek okán például a korábban folyamatosan csapattagnak számító Pátkai Máté és Korhut Mihály is kimaradt, elmondása szerint ugyanis

hiába van a Lokinak és a Vasasnak is NB I-es kerete, a másodosztályban nem olyan ellenfelekkel találkoznak a játékosok, amelyek a válogatott szereplést elősegítenék.

A névsorral kapcsolatban Marco Rossi elmondta, Kleinhesler Lászlót a szeptemberi Nemzetek Ligája-meccsekre és most is be szerette volna hívni, ám