68 millió euróért vásárol védőt a Manchester City

A Manchester City Vincent Kompany tavalyi távozása óta keresi azt, aki feledtetni tudja a belga hiányát. Korábban jó néhány sztárt szóba hoztak a kékekkel. Sokáig úgy tűnt, az Atlético Madrid védője, José Giménez lesz a befutó, ám a matracosok elnöke elutasította a 78 millió fontos ajánlatot. Közel állt a megegyezéshez Kalidou Koulibaly is, de a Napoli túl nagy összeget követelt a játékosért.

A Benfica felnőttcsapatát 2017 óta erősítő belső védő gyorsan alapemberré vált, ráadásul megkapta a csapatkapitányi karszalagot is. A portugál válogatottban eddig 19 mérkőzésen lépett pályára. Feltehetően utolsó bajnokiját a Moreirense ellen játszotta. Szép lehet a búcsú, hiszen góljával ő is kivette részét a győzelemből.

Szinte biztos, hogy most játszotta utolsó meccsét a Benfica színeiben. Nagyon sajnálom, hogy elhagyja azt a klubot, ahol nevelkedett. Őt is hibáztatom, amiért elmegy. Közrejátszott ebben az is, hogy nem jutottunk a Bajnokok Ligájába, és rengeteg pénztől elestünk. Diasnak magas a piaci értéke, és biztos vagyok abban, hogy még tovább fog fejlődni