Az Ajaxból érkezik jobbhátvéd a Barcelonába

Mivel Nélson Semedo a nyári átigazolási időszakban távozott a Barcelonától (a Wolverhampton játékosa lett – a szerk.), állandó jobbhátvéd nélkül maradt a csapat.

Ronald Koeman nem várt sokáig, a portugál pótlására átigazolta az Ajaxban már bizonyító Sergino Destet.

Az amerikai felmenőkkel rendelkező Dest Hollandiában született, ám az amerikai válogatottat erősíti. Megjárta az Ajax akadémiáját, 2019-ben pedig be is mutatkozhatott a felnőttcsapatban. Hamar alapemberré vált, még a Bajnokok Ligájában is játszhatott.

Alig egy év profi futball után a Barcelona 26 millió euróért szerződtette a jobbhátvédet.

Sergino Dest rengeteg kiváló tulajdonságot ötvöz: szükség esetén támad, de a védekezésben is jeleskedik. Nagyon gyors, labdabiztos, és kreatív játékos – olvasható a Barcelona honlapján. Dest a kettes számú mezt választotta magának, amit korábban Daniel Alves is viselt. Nagy kérdés, hogy tud-e olyan szinten játszani (akár évekig), mint a brazil klasszis.