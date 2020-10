Loic Nego már Bulgária ellen bemutatkozhat a magyar válogatottban

A FIFA szövetségváltással kapcsolatos eddigi szabálya túl merev volt, ezáltal sokszor indokolt és méltányolandó esetekben sem tette lehetővé az országváltást. Például, ha egy játékos akárcsak 10 percet is játszott egyetlen tétmérkőzésen bármely utánpótlás-válogatottban, akkor ez általános esetben meggátolta abban, hogy felnőttként egy másik ország válogatottját erősítse. Az új szabályozás változatlanul szigorú és precíz, de rugalmasabb és részletesebb, mint a korábbi. Mostantól a különböző élethelyzetekre meghatározott, eltérő előírások szélesebb körben teszik lehetővé a futballhonosítást, természetesen megfelelő indokoltság esetén, a FIFA engedélyével.

Loic Nego – aki 2010. augusztus 17-én Portugália ellen játszott utoljára a francia U20-as csapatban, és több mint öt éve Magyarországon él, miközben felvette a magyar állampolgárságot – ennek a szemléletváltozásnak köszönheti a lehetőséget.

A jobbhátvédként és szélsőként is bevethetó 29 éves futballista a Fehérvár színeiben 213 tétmeccsen lépett pályára eddig, 31 gól és ugyanennyi gólpassz fűződik a nevéhez.

Az eddigi merev szabályozás enyhítését először Csányi Sándor vetette fel a FIFA Tanácsban, majd az MLSZ hivatalosan is kezdeményezte az Alapszabály módosítását, amelyet végül a nemzetközi szervezet illetékes testülete terjesztett a FIFA kongresszusa elé, ahol a résztvevő országok gyakorlatilag egyhangúan támogatták a változtatást. A szabálymódosításnak köszönhetően a franciaországi születésű Loic Nego mostantól szerepelhet a magyar labdarúgó-válogatottban. A Mol Fehérvár FC védője korábban többször is elmondta már, hogy otthonának tekinti Magyarországot, boldog lenne, ha játszhatna a magyar nemzeti együttesben.

Abban mindenképp hasonlítunk, hogy abszolút magyarnak érezzük magunkat és ezt a válogatottban is szeretnénk bizonyítani

– mondta Marco Rossi az mlsz.hu-nak.

Nego 2013 óta játszik Magyarországon és régi álma, hogy a magyar válogatottban játszhasson. Az utóbbi hét év alatt számtalanszor bizonyította, hogy az OTP Bank Liga egyik legkiemelkedőbb labdarúgója. Éppen ezért én magam is régóta vártam a lehetőségre, hogy végre meghívót küldhessek neki, hiszen nem is kérdés, hogy ha a válogatottban is tudása legjavát nyújtja, akkor nagy hasznára lehet a csapatnak.