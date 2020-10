Miután az UEFA életre hívta a Nemzetek Ligáját, az Európa-bajnoki kvalifikáció is átalakult, így a történelem során először nem egy, hanem két fordulót rendeznek a playoffban. A párharcok viszont egy-egy meccsen dőlnek el, azaz a lebonyolítás teljesen más lesz, mint a 2015 őszén sikerrel megvívott Norvégia ellen sikerrel megvívott csata során.

A képlet rendkívül egyszerű: amennyiben Marco Rossi csapata csütörtök este kikap Szófiában, úgy szertefoszlanak az újabb Eb-szereplésről szőtt álmok, a 2020-ról 2021-re halasztott kontinenstornát a magyar válogatott nélkül rendezik meg. Győzelem esetén viszont már tényleg csak egyetlen lépésre kerül a csapat attól, hogy zsinórban másodszor is részt vegyen a viadalon,

ráadásul azt az utolsó lépést hazai pályán, a Puskás Arénában teheti meg november 12-én az Izland-Románia párharc továbbjutója ellen.

A bolgár és a magyar válogatott is a Nemzetek Ligájából jutott be az Eb-playoffba, ők a 29., mi pedig a 31. helyen. Az eredeti forgatókönyv szerint már nemcsak ezeken a meccseken, de már az Eb-n is túl lennénk, a koronavírus-járvány azonban felülírt mindent. A bolgár-magyar meccset március 26-án játszották volna Szófiában, az ág döntőjét pedig öt nappal később.

A pandémia azóta is jelen van, sőt, a számok alapján a második hullám jóval erősebb az elsőnél, az emberiség viszont belátta, hogy egyelőre vakcina nélkül is kénytelen együttélni a vírussal, így végül a sportélet visszatérhetett, még ha nem is teljes egészében. Az események nézőterein továbbra is életben vannak a korlátozások, ennek köszönhetően várhatóan „csak” 12 000 bolgár drukker buzdíthatja majd Georgi Dermendzsiev fiait a Vaszil Levszki Nemzeti Stadionban.

Ami az ellenfél csapatát illeti, javarészt a négy nagy hazai klubra, azaz a Ludogorecre, a Lokomotiv Plovdivra, a CSZKA Szófiára és a Levszki Szófiára épül, de vannak Olaszországban, Belgiumban, Horvátországban, Törökországban, Dániában és Szlovákiában játszó légiósaik is.

Sajnos a járványhelyzet a magyar válogatottat is érzékenyen érinti, Szoboszlai Dominik klubja, a Salzburg teljes kerete karanténba került,

így a jelenleg legértékesebbnek tartott magyar játékos biztosan nem lehet ott a többiekkel Szófiában.

Megkapta viszont az engedélyt a MOL Fehérvár légiósa, a francia származású Loic Nego , akit azonnal be is hívott Marco Rossi.

Fotó: MTI Fotószerkesztõség/Bruzák Noémi / MTI Loic Nego akár be is mutatkozhat a magyar válogatottban

Ami a két csapat múltbeli egymás elleni eredményeit illeti, az korántsem fényes a mi szempontunkból. Ugyan az örökmérleg nekünk kedvez, tétmeccsen mégsem sikerült őket legyőzni 1975 májusa óta, azaz több mint 45 éve. Sőt, az utolsó idegenbeli győzelemhez még tovább kell visszautazni az időben, 1957 szeptemberében Hidegkuti Nándor duplájával 2-1-re győzött a magyar válogatott Szófiában.

Habár Marco Rossi csapata a FIFA-világranglistán nyolc hellyel megelőzi a bolgárt, a szövetségi kapitány szerint erre nem szabad figyelni, hiszen ez csak egy adat, ráadásul ők élvezhetik a hazai pálya előnyét. Az olasz szakember azt is elmondta az UEFA hivatalos oldalának, hogy

természetesen nyerni mennek Szófiába, mindent megtesznek egy hazai döntőért, amely egészen elképesztő élmény lenne mindenki számára.

Ha pedig tényleg sikerülni nyerni mindkét meccsen, akkor a válogatott jutalma az Eb halálcsoportja lenne az aktuális világbajnok Franciaországgal, az Eb- és Nemzetek Ligája-címvédő Portugáliával, valamint a 2016-os vb-győztes Németországgal. Sőt, amennyiben a járványhelyzet addigra kedvezően alakul, úgy előbbi kettőt a Puskás Arénában láthatná vendégül.

(Címlapi kép: Marco Rossi edzést tart a magyar válogatottnak az Illovszky Rudolf Stadionban. Fotó: MTI)