Cavani az MU-nál, belehúztak a PL-csapatok a zárás előtt

Edinson Cavani és Alex Telles is a Manchester Unitedhez szerződött a nyári átigazolási időszak – amelyet a koronavírus miatt október elejéig kitoltak – utolsó napján, de a Bayern München, a PSG, az Arsenal és a Wolverhampton is nagyot hajrázott. Összegyűjtöttük a legfontosabb üzleteket.

A Paris Saint-Germain mellőzött támadója, Edinson Cavani szabadon igazolt Angliába, a Manchester Unitedhez – írja mindkét csapat hivatalos oldala. Cavani egy évre írt alá, amit további egy évvel meghosszabbíthat az United opciós joggal. Nemzetközi sajtóhírek szerint fizetése 11 millió euró lesz idényenként, amit bónuszok növelhetnek.

A Manchester United a világ egyik legnagyobb klubja, megtiszteltetés, hogy itt lehetek. Keményen dolgoztam a kényszerpihenőm alatt, ezért nagyon várom, hogy újra pályára léphessek. Élmény lesz megtapasztalni az Old Trafford légkörét. Már beszéltem a menedzserrel, és ez még inkább fokozta a lelkesedésem, hogy magamra húzzam ezt a gyönyörű mezt – nyilatkozta Cavani.

Cavani hét év után hagyja el Párizst, ahol 200 tétmérkőzésen 138-szor talált be és 30 gólpasszt osztott ki. A PSG-vel hat bajnoki címet zsebelt be, ráadásul ő a klub legeredményesebb gólszerzője is.

Az uruguayi csatár mellett a Porto brazil balhátvédjét, Alex Tellest és a Penarol játékosot, Facundo Pellistrit is szerződtette a Manchester United.

Az idei átigazolási szezont figyelembe véve összesen 1,25 milliárd fontot költöttek el játékosokra a Premier League-ben szereplő csapatok.

Ez csupán néhány millióval kevesebb, mint az elmúlt három évben. A legdrágább tranzakciók a Chelseahoz kötődnek, hiszen Kai Havertz 75,8 millió fontért, Ben Chilwell 50 millió fontért, míg Timo Werner 45 millió fontért csatlakozott a klubhoz. Roman Abramovics mélyen a zsebébe nyúlt, összesen több mint 200 millió fontot költött a keret megerősítésére – igaz, az elmúlt két évben a Chelsea nem igazolhatott, így talán akadt némi tartaléka is az orosz milliárdosnak.

Nem sokkal marad le a Manchester City sem: a Benfica korábbi csapatkapitányát, Rúben Diast 65 millió fontért igazolták le. Mellette Nathan Akéra 41 millió fontot, Ferran Torresre pedig 37 millió fontot áldoztak a kékek – összesen 147 milliót.

A legtöbbet költő angol csapatok listáján a Premier League-címvédő Liverpool a hatodik, az Arsenal a hetedik, míg a Tottenham a kilencedik helyen. Érdekesség, hogy a Manchester United épphogy megcsípte a tizedik helyet, köszönhetően Donny van de Beek megszerzésének, akit 39 millió fontért igazoltak az Ajaxtól. Kisebb meglepetésre a harmadik helyre az Aston Villa (85 millió font) futott be, de előkelő helyen szerepel a Leeds (84.5 millió font) és a Wolverhampton (83.6 milió font) is.

A nemzetközi piac is pörgött, az utolsó nap legfontosabb transzferei az alábbiak voltak: