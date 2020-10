Ismét a portugál szuperügynök az átigazolási piac nyertese

Október ötödikén éjfélkor lezárult a legtöbb országban az átigazolási piac, és ahogy az lenni szokott, az utolsó napon óriási játékosmozgás volt. A Manchester United, a Paris Saint-Germain és a Bayern München is több futballistát szerződtetett. Az angol klubok összesen több mint 1 milliárd fontot költöttek, az iparág igazi nyertese azonban ezúttal is a világ egyik legbefolyásosabb játékosügynöke, Jorge Mendes.

A labdarúgást is megingatta a koronavírus: a spanyol gigász, az FC Barcelona közel 100 millió eurós veszteséget könyvelt el 2019–2020-as gazdasági beszámolójában; az elhalasztott/elmaradt mérkőzések miatt a televíziós közvetítési jogdíjakból több száz millió eurót kellett visszafizetni globálisan, egyes becslések szerint az európai klubok vesztesége megközelíti a 4 milliárd eurót. Van valaki, aki mégis jól jött ki a gondterhes időszakból: Jorge Mendes.

A portugál szuperügynök – aki többek között Cristiano Ronaldo menedzsere is – folytatta áldásos tevékenységét, és több kliensének is új klubot talált a pandémia miatt októberig kitolt nyári átigazolási időszakban. A hétfőn lezárult piacon Jorge Mendes nevéhez fűződtek az alábbi transzferek:

Rúben Dias a Benficától a Manchester Cityhez, 68 millió euró

a helyére a Citytől érkező Nicolás Otamendi, 15 millió euró

Matt Doherty a Wolverhamptontól a Tottenhamhez, 17 millió euró

szintén a Wolvestól távozó Diogo Jota a Liverpoolhoz, 45 millió euró

a Wolveshoz a Barcelonától érkező Nélson Semedo, 30 millió euró

és szintén a Wolverhamptonhoz érkező Porto-csodagyerek, Fábio Silva 40 millió euróért.

Ez összesen 215 millió eurós pénzmozgás, és csak a legértékesebb Mendes-klienseket vettük számításba. Ugyanakkor említhetnénk még James Rodríguezt, aki a Real Madridtól ingyen igazolt az Evertonhoz, ahol Carlo Ancelotti irányítása alatt eddig fantasztikus idényt fut. Vagy Carlos Viníciust, a Benfica brazil csatárát, akit hétfőn vett kölcsön a Tottenham. Ebben a nyári átigazolási időszakban is több tízmillió eurós jutalékot vágott zsebre a Gestifute, Jorge Mendes ügynöksége.

A portugál sztármenedzser kliensei között a Transfermarkt becslése alapján a legértékesebb Bernardo Silva, a Manchester City szélsője, akit 80 millió euróra taksál a német portál. Cristiano Ronaldo mellett többek között Edersont, a Manchester City kapusát, Fabinhót, a Liverpool brazil középpályását és Ángel Di Maríát, a PSG szélsőjét is a ő képviseli.

Úgy tűnik, őt nem érintette a krízis. Jorge Mendes kapcsolatrendszere ellenállt a vírusnak, olyan, mint egy vakcina

– idézi a New York Times Pippo Russót, aki könyvet írt a játékosügynök felemelkedéséről. Az 54 éves Mendes egy szórakozóhelyet üzemeltetett korábban, ma pedig a nemzetközi futball egyik legbefolyásosabb embere.

A New York Times példaként Matt Dohertyt hozza fel a Mendes-féle üzleti modell bemutatására. A Wolverhampton többségi tulajdonosa az a Fosun International, amelynek részesedése van a Gestifutében, Jorge Mendes ügynökségében. A portugál játékosmenedzser első kliense egyébként az a Nuno Espirito Santo volt, aki jelenleg a Wolverhampton menedzsere. Doherty a Wolvest otthagyta a Tottenham kedvéért idény nyáron – a londoni csapatot épp egy portugál szakvezető irányítja, José Mourinho.

Tudják, ki José Mourinho képviselője? Jorge Mendes.

A Premier League-be 2018-ban feljutó Wolverhampton az elmúlt időszakban közel egy kezdőcsapatnyi portugál futballistát igazolt, mindegyikük Jorge Mendes kliense. A rivális klubok panaszai után az angol liga (EFL) kivizsgálta a transzfereket, de egyiknél sem talált szabályszegést. Idén nyáron ismét a figyelem középpontjába került a sztárügynök, és megint a Wolverhamptonnal való üzletei miatt.

A Porto megkereste Mendest, hogy két fiatal tehetségét segítsen eladni – a portugál a klub is jól tudta, hogy jó helyen kopogtat. Az 54 éves menedzser tárcsázta a kínai konglomerátumot, és meggyőzte arról, hogy a Wolverhamptonnak pont erre a két futballistára van szüksége, nevezetesen Vitor Ferreira és Fábio Silva. A 20 éves középpályás – aki Vitinha néven ismert – egyelőre kölcsönbe került a PL-csapathoz, a 18 éves támadó, Fábio Silva viszont klubrekordot jelentő 40 millió euróért végleg. Utóbbi ügyletből az átigazolási díj negyedét, azaz 10 millió eurót a Gestifute kapott – tehát nagyrészt Jorge Mendes. Mindezt a Porto hivatalos honlapján is megírta, ezzel pedig felkeltette a futballvilág figyelmét, hiszen ez az ügynöki jutalék jócskán az úgynevezett iparági átlag fölött volt.

A New York Times megkereste a Portót és Mendes szóvivőjét is az ügyben, ám egyik fél sem kívánta kommentálni a szokatlanul magas jutalékot.

Idén januárban egy másik portugál egyesület is hozzá fordult segítségért: a Braga arra kérte, segédkezzen Francisco Trincao Barcelonába igazolásában. Mendes ezt is elintézte, a fiatal csatár papíron bejegyzett ügynökei kimaradtak az üzletből, a portugál menedzser azonban fáradozásaiért 8 millió eurót kapott. Múlt héten pedig a Benfica kérte Mendestől, hogy segítsen a klub mérlegét pozitív irányba terelni. Nem is kellett több, Rúben Dias eladását és Carlos Vinícius kölcsönadását – amiből jövő nyáron 40 millió euróért végleges transzfer is lehet – egy hét alatt lezongorázta.

Jorge Mendes munkásságának legfontosabb pontja a kapcsolatrendszere.

Klubvezetőkkel és tulajdonosokkal került olyan szoros viszonyba az elmúlt 20 évben, hogy gyakorlatilag megszámlálhatatlan karú polipként lavíroz a topcsapatok között. Az általa felépített struktúra néha jobban működőnek tűnik, mint a Mourinho-féle leparkolt busz vagy Jürgen Klopp gegenpressingje. Csendben, a háttérben dolgozik, interjút szinte sosem ad, de ügyfelei jól tudják: a nap 24 órájában fordulhatnak hozzá, kis túlzással airpodjával a fülében alszik. A bíróság sem ismeretlen terep számára, több kliensét és őt is vádolták már adócsalással, de a legtöbb ügy pénzbírsággal zárult.

(Felhasznált források: New York Times, Sky Sports, Transfermarkt)

(Borítókép: Cristiano Ronaldo és Jorge Mendes Dubaiban egy díjátadón. Fotó: AFP/Fabio Ferrari)